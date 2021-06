Újabb szakaszához ér a magyar oltási program. Miután a magyar lakosság 55%-a és a regisztráltak 92%-a már felvette az oltást, a kormány lehetővé teszi a Magyarországon élő külföldiek és a külhoni magyar állampolgárok oltását is. Ez a két célcsoport május eleje óta tud regisztrálnia www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. Az itt élő külföldiek számára külön angol nyelvű regisztrációs felület is elérhető. Június 19-én szombaton számukra is megnyílik az EESZT internetes időpontfoglaló rendszere - áll a koronavírus.gov.hu oldalon.

Az érvényesen regisztráltak az előzetes regisztrációjuk során megadott email címre értesítő levelet kapnak, ami tartalmazza: a TAJ számmal nem rendelkezők számára létrehozott angol nyelvű időpontfoglaló felület elérési linkjét, illetve az EESZT által generált technikai azonosító számot (PID number). Az email értesítőben szereplő linkre kattintva, a regisztrációkor megadott valamely okmányazonosító és a megküldött technikai azonosító szám (PID number) együttes használatával tudnak belépni az időpontfoglaló felületre.

Országosan Sinopharm, Pfizer és még korlátozott mennyiségben Szputnyik oltás foglalható. Kérik, hogy az oltásra vigyék magukkal a kinyomtatott, kitöltött és aláírt hozzájáruló nyilatkozatot, amelyet ezen a linken magyarul érhet el ezen pedig angol nyelven találja a dokumentumot.