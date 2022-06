Megérkezett Magyarországra is az omikron nyári variánsa

Nálunk is terjed az omikron új, nyári variánsa, amely nem csak hűvös időszakokban fertőz, de a nyári melegben is megbetegedéseket okoz. Ezek többnyire enyhe lefolyásúak, de a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az új mutánsok képesek áttörni a védőoltás és a korábbi fertőzések nyújtotta immunitást is - hangzott el ATV Híradóban.