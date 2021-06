Az elmúlt huszonnégy órában 315 új esetet azonosítottak, így a fertőzöttek száma 805 302 főre nőtt. A járvány halálos áldozatainak száma 29 792 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 708 198 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 67 312 főre csökkent. 739 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 77-en vannak lélegeztetőgépen.

Az oltási programról a kormányzati tájékoztató oldal azt írja: Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 227 318, közülük 3 732 252 fő már a második oltását is megkapta. Ez egyben azt jelenti, hogy a magyar lakosság 53,5 százaléka már megkapta az oltást, szemben az uniós 38 százalékos átlaggal. Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon. A kormány szerdai ülésének döntéseiről a mai Kormányinfón adunk tájékoztatást.

Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető. Az érvényes regisztrációval rendelkező még be nem oltott 16-18 évesek is automatikusan tudnak foglalni Pfizer-oltást. Az oltást igazoló alkalmazás mobiltelefonra ingyenes letölthető, ezzel képes a védettségi igazolvány kiváltására.

A koronavírus.gov.hu figyelmeztet arra: Minden olyan helyen továbbra is kötelező a maszk használata, ahol védettek és nem védettek zárt térben találkozhatnak, így a tömegközlekedés során és az üzletekben történő vásárláskor is kötelező a maszk használata. A kulturális eseményeket – a zenés táncos, rendezvény kivételével -, a sportrendezvényeket, valamint a zárt térben tartott rendezvényeket, illetve a szabadban tartott nagyobb (500 főt meghaladó résztvevő által látogatott) rendezvényeket a koronavírus ellen védettek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúak látogathatják. A szabadban tartott kisebb (500 résztvevőnél kevesebb fő) rendezvény bárki által látogatható. Mindezek alól kivételt képeznek a zenés, táncos rendezvények, amelyek életkortól és helyszíntől függetlenül kizárólag a koronavírus ellen védettek által látogathatóak.