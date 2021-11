A szakértő felhívta a figyelmet, hogy az antitestek körülbelül 4-6 hónapig napig nyújtanak védelmet egy, a betegségen átesett vagy egy beoltott embernél, ezért szükség van a harmadik oltásra is.

Vannak olyan folyamatok is, amelyek a vakcina vagy a betegség hatására akár hosszú távon is biztosítják azt, hogy a szervezet képes legyen felismerni a koronavírust, illetve - igaz csak alacsony szinten - antitestek is termelődnek. Ugyanakkor ezekkel az a probléma, hogy túl lassan reagálnak egy esetleges fertőzésre - tette hozzá az MTI szemléje szerint.

Kacskovics Imre szerint mivel a koronavírus a különböző mutációk révén egyre agresszívebb lesz, arra kell készülni, hogy újabb és újabb oltásokra is szükség lehet.

Hangsúlyozta, aki nem oltatja be magát az a halált vagy a maradandó sérülést kockáztatja. Kifejtette: a jelenlegi ismeretek szerint százból két ember belehal a betegségbe, húsz pedig maradandó sérüléssel kerül ki a kórházból.

Az oltás mellett kampányoló kollégáira utalva úgy fogalmazott, "mi mind ugyanazt mondjuk: legyenek szívesek a honfitársaim beoltatni magukat, ezzel tudják magukat és minket, a társadalmat és az ország működőképességét védeni".