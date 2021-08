A koronavírus-fertőzésről még mindig viszonylag keveset tudunk – nehéz például belőni, hogy ki fog utána például hosszú poszt-Covid-szindrómában szenvedni, és min múlik az, hogy valaki hónapokig nyögi majd a fertőzés következményeit, és ki az, aki enyhe tünetekkel simán átvészeli a betegséget. A JAMA tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint például sokan szenvednek memóriazavarban COVID-19 után még akár nyolc hónappal is – idézi az eredményeket a 24.hu.

Norvég kutatók 13001 főt vizsgáltak meg, akiket 8 hónappal később is megkérdeztek egy online kérdőív segítségével. A 8 hónap elteltével 9705 főt sikerült elérni, akik közül 651-en voltak a korábban fertőzésen átesettek. Közülük 72-en (11 százalék) mondták azt, hogy még mindig memóriaproblémákkal küzdenek. Az 5712 SARS-CoV-2-negatív csoportból mindössze 254-en panaszkodtak hasonlókra (4 százalék), míg a nem ellenőrzött kontrollcsoport (3342 fő) 80 résztvevője (2 százalék) érezte gyengébbnek a memóriáját.

A kutatók szerint ez szignifikáns különbség, és egyértelműen mutatja, hogy a koronavírus, bár a légutakat támadja először, az agyműködésre is hatással van.

Ezen kívül a szakértők azt is találták, hogy a fertőzésen átesettek 41 százaléka egyébként is rosszabbnak ítélte meg az egészségét, mint egy évvel korábban, 12 százalékuk pedig sokkal nehezebben is koncentrál, mint előtte.

A szakértők szerint az összefüggés egyértelmű, de a kutatásnak vannak korlátai: többek között az, hogy nem végeztek memóriateszteket a résztvevőkön, csak saját bevallásra támaszkodtak.