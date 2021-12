Csató Gábor: A mentőknél sorban állnak az üres pozíciókért

A mentőket az elmúlt években minket nem érintette az orvoshiány, sokan dolgoznak másod-, harmad- vagy negyedállásban is. A megnövekedett feladatokhoz többletforrást is kaptak. – mondta a VG-nek Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója –, de többletforrást is kaptak a megnövekedett feladatokhoz.