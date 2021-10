A 60 százalékos átoltottsági arány nem elegendő a további nagyszámú megbetegedés és jelentős halálozás megakadályozására. Ugrásszerűen növelni kell a lakosság átoltottsági arányát. Két és fél millió még beoltatlan honfitársunk van, akiket mielőbb be kell oltani. Az ugyancsak most jelentkező influenzajárvány is tovább súlyosbíthatja a népegészségügyi helyzetet. Az egészségügyi ellátórendszer minden jelentkező számára biztosítja az oltásokat - olvasható az MTA állásfoglalásában.

A legfontosabb védelmet az oltás biztosítja, felvételét továbbra is erőteljesen ösztönözni kell. Ugyanakkor a szakemberek előrejelzései szerint az orrot és szájat eltakaró maszk használatával is több ezer emberi életet lehet megmenteni Magyarországon a negyedik hullám alatt.

Az elnökség felhívja az MTA 18 ezer köztestületi tagját, valamint kéri a lakosság tájékoztatásában részt vevő intézményeket, fórumokat és a véleményformáló személyiségeket, hogy vegyék ki a részüket az oltások felvételére és az orrot és szájat eltakaró maszk használatára buzdító tevékenységből.

Életet ment, aki az óvintézkedéseket betartja, és ennek szükségességéről környezetét is meggyőzi - hangsúlyozzák végül.