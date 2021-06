A legújabb adatközlés szerint 199 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 806 790 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 8 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 904 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 724 614 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 52 272 őre csökkent. 442 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 51-en vannak lélegeztetőgépen.

QP | Quality Placement

A regisztráltak száma 5 millió 315 ezer fő és 93 százalékuk már fel is vette az oltást. Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.

Már a 12-15 éves gyermekeket is lehet regisztrálni védőoltásra. Az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra.