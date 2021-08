Koronavírus: nincs újabb halálos áldozat, de van 35 új fertőzött Magyarországon

Nem halt meg senki, de újabb 35 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést és nőtt a kórházban kezeltek és a lélegeztetőgépen lévők száma is - közölte a koronavirus.gov.hu kedden, kiemelve: eddig 5 654 096 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 494 110-en már a második adag vakcinát is megkapták.