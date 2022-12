Január 1-jétől megszűnik a járványhelyzetről folyamatosan beszámoló hivatalos kormányzati oldal, a koronavirus.gov.hu. A tájékoztató oldal a járvány tartósan kedvező lefolyására tekintettel fejezi be pályafutását – szerepel az MTI-n közzétett hivatalos indoklásban.

A koronavírussal kapcsolatos központi információkat ezen túl az MTI fogja közzétenni.

A koronavirus.gov.hu 2020. március 4-én indult útjára, a hozzá kapcsolódó hivatalos Facebook-oldal társaságában, hogy a koronavírus-járvány aktuális állásáról tájékoztassa a magyar lakosságot.

Az oldalak azóta folyamatosan közölték a napi járványadatokat, az elhunytak és az új megbetegedések számát, valamint segítettek az oltásra való regisztráció lebonyolításában. Ezen túl a kormányzati pandémia honlapon és a közösségi oldalon a látogatók a koronavírus megelőzésével kapcsolatban is hasznos információkat kaphattak, akárcsak magáról a koronavírus-fertőzésről.

Mérsékelten zajlik a koronavírus-járvány az országban

A koronavírus ellen beoltottak száma 6 420 813, közülük 6 207 249-en a második, 3 903 679-en a harmadik, 413 303-an pedig már a negyedik oltásukat is megkapták – közölte a múlt heti összesített adatokat szerdán a koronavirus.gov.hu.

A kormányzati portálon azt írták: az előző héten 4397 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 2 185 816-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma.

Meghalt a múlt héten 56, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 48 495-re emelkedett. A gyógyultak száma 2 123 750, az aktív fertőzötteké 13 571 főre csökkent.

Jelenleg 386 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 19-en vannak lélegeztetőgépen.

Magyarországon a járvány jelenleg mérsékelten zajlik, ami köszönhető a magas átoltottságnak is. Hangsúlyozták: a vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a leginkább, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik.