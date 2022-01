Mangó Gabriella felhívta a figyelmet a műsorban, hogy szokatlan tünetek is jelezhetik, hogy valaki megfertőződött: például ha valaki éjszakai izzadást vagy gyengeséget tapasztal, ezek is lehetnek a koronavírus tünetei, de torokfájást vagy komoly köhögést alig említenek a betegei.

A szakember az ATV Híradójának hangsúlyozta, hogy ha bárki bármilyen tünetet észlel, inkább beszéljen a háziorvossal, kérjen PCR-tesztet, ő ugyanis azt tapasztalja, hogy a gyorstesztek 30 százaléka pozitív, de utána a PCR-tesztek 90 százalékos pozitivitást mutatnak.

Mangó Gabriella felhívta a figyelmet, hogy az oltottak is elkaphatják a vírust, ezért nagyon fontos, hogy odafigyeljünk magunkra és másokra: zárt térben, vagy akár szabadtéren is használjunk maszkot, fertőtlenítsünk, mossunk kezet, ha valaki különösen óvatos akar lenni, viseljen napszemüveget - a szemüvegesek ilyen szempontból előnyben vannak.

A háziorvos elmondta, szilveszter után a jelentkező betegek tesztjeinél 90 százalékban jöttek vissza pozitívan a PCR-tesztek, de itt nem tudni, hogy ez omikron vagy delta, mert ezt nem tipizálják. Csak valószínűsíteni lehet, ha a betegnek enyhébb tünetei vannak, és nem hasi panaszokkal, köhögéssel, lázzal jelentkezik, valamint nem rapid módon, akkor az inkább az omikron lesz - tette hozzá.

A vírus szemen keresztül is fertőz, ekkor jelentkezik a kötőhártya-gyulladás, akik az orron keresztül kapják el, azoknál lehet tapasztalni orrgyöki panaszokat, akár csontfájdalmat, állkapcsi fájdalmat is - mondja.

Nagyon fontos az oxigénszint mérése is, 90 százalék alatti oxigénszintnél már be kell menni a kórházba, kismamáknál ez a szint 92 százalék.

Elmondta, hogy bár oltottaknál kisebb a csíraszám, ők kevesebbet fertőznek szájon vagy orron át, de a bőrön is megtalálható a koronavírus, ezért fontos nagyon a kézfertőtlenítés.

A háziorvos beszélt arról is, hogy ha egy oltott megfertőződik, ott már "készen van" az ellenanyag a szervezetben, csak "elő kell venni". A kínai vakcinát sokan kritizálják, ennek ellenére úgy látja, hogy akik nem akarják oltatni magukat, de a munkahelyük kötelezi őket erre, inkább a Sinopharmra szavaznak. Hangsúlyozta, hogy ez a vakcina is sokkal jobb, mint a semmi, ezért aki teheti, oltassa be magát azzal, amiben leginkább bízik, vagy úgy gondolja, hogy nem fog ártani neki.