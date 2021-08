Vasárnapra egy nap alatt 12-vel, 360-ra nőtt a Covid-19 súlyos tüneteit mutatók száma, miközben már 57 beteg lélegeztetőgép segítségére szorul, és 618-an kerültek kórházba a jelenleg 31 393 aktív vírushordozó közül. Már meghaladta a százat a koronavírusjárvány negyedik, fertőzőbb, delta hullámában elhunytak száma Izraelben - írja az MTI a helyi sajtóra hivatkozva.

A több mint százezer teszt elvégzésével 3 372 új fertőzöttet azonosítottak, s ezzel 3,87 százalékra emelkedett a fertőzöttek aránya a tesztelésnél. "A védőoltások hatékonyak, de több időt kell adnunk, hogy hatni tudjanak. Erre az egymillió, eddig be nem oltott ember és a harmadik oltásukat felvevő 60 évesnél idősebb korosztálynál is ügyelni kell" - mondta hétfőn a izraeli parlament, a kneszet egyik bizottságában Saron Elroj Prájsz, az izraeli egészségügyi minisztérium közegészségügyi osztályának vezetője. Hozzátette: "Nem látunk 60 évnél fiatalabb oltottakat a kórházakban. Csakis oltatlan 60 alattiak kerültek kórházba, de a 60 évnél idősebbek között vannak oltottak is."