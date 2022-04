Szerda reggelre 2880 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 863 039 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 36 beteg, így az elhunytak száma 45 647 főre emelkedett - közölte a koronavírus.gov.hu.

A gyógyultak száma 1 720 497 főre nőtt, az aktív fertőzötteké pedig 96 895 főre csökkent. Szerda reggel 1785 koronavírusos beteget ápoltak kórházban, közülük 49-en voltak lélegeztetőgépen. Kedden még több mint 1800-an voltak kórházban, a lélegeztetőgépen lévő betegek száma akkor is 49 volt.

A kormányzati járványportál az oltási programról azt írja: a beoltottak száma 6 403 532 fő, közülük 6 188 620 fő a második, 3 848 757 fő a harmadik, 268 485 fő már a negyedik oltását is felvette. A vírus továbbra is beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérjük.

Az oltás továbbra is mindenkinek ajánlott, aki még nem vett fel azt. A megerősítő oltás felvétele is mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az első oltását. Az oltás felvétele a kórházi oltópontokon, a házi orvosoknál és a házi gyermekorvosoknál továbbra is lehetséges. A regisztrációs és az időpontfoglaló honlap folyamatosan nyitva van.