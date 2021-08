Rövidesen megkaphatja a teljes körű jóváhagyást a Pfizer és a német BioNTech közös vakcinája az Egyesült Államokban - írja az Index.

Az oltás vészhelyzetben történő alkalmazását 2020 december 11-én hagyta jóvá az USA gyógyszer és élelmiszeripari hatósága, az FDA. A teljes körű engedélyezés iránti kérelmet a gyártó már május 7-én benyújtotta, és a felügyeleti szervek bármikor kiadhatják a végleges, mindenre kiterjedő engedélyt.

A végleges - teljes körű - jóváhagyásnak van néhány objektiv jogi és sok lélektani következménye is. Az első, egyre inkább úgy tűnik csak vélt, de nem valós vonatkozás a kötelező oltás elrendelése. Ezt néhány amerikai magán munkáltató már meg is tette, zömmel egészségügyi intézmények. Ez ellen a döntés ellen Texasban pert indított néhány munkavállaló, pontosan arra hivatkozva, hogy vészhelyzetben történő felhasználásra engedélyezett oltást nem lehet kötelezővé tenni. A pert azonban elvesztették, mivel ilyen törvény nem létezik az Egyesült Államokban. A végleges jóváhagyásra vár néhány tagállam, például Louisiana kormányzója is, mielőtt a védőoltást kötelezővé tennék állami alkalmazottak részére. Az engedély kiadását követően olyanok is megkaphatják az oltást, akiknél ez eddig nem volt lehetséges.

Az engedély emellett mentális szempontból is lényeges: Az egyik legnagyobb amerikai egészségügyi magánbiztositó, a Kaiser által végzett vizsgálat szerint ugyanis a jelenleg még beoltatlan amerikaiak 30 százaléka a végleges jóváhagyásra vár, azután igényli majd az oltást. Ha őket hozzáadjuk a már beoltott, 50 százalék feletti arányhoz, akkor talán megvalósulhat a szakértők, köztük az elnöki tanácsadó Dr. Fauci által javasolt és a nyájimmunitáshoz elegendőnek gondolt oltási ráta is.