A kormányzati koronavírus portál legfrisebb közleménye szerint a már beoltottak száma 5 725 336, akik közül 5 505 341-en mr a második oltásukat is megkapták. Az augusztus 27-i új adatokból az is látszik, hogy miközben a rendszerbe az utóbbi hetekben jellemzően napi 4-6 ezer közötti volt az első oltásukat megkapók száma, a legfrissebb adat ennél jóval magasabb: 9811. Az egy nap alatt újonnan beoltottak száma ennél legutóbb augusztus 19-én volt csak több (9921). De ebben a hónapban mindössze két ilyen nap került a statisztikába, miközben júliusban erre még 17 alkalommal volt példa.

A tengapi napon összesen 189 új fertőzöttet igazoltak a rendszerben, így a járvány kezdete óta a számuk összesen 811 706 főre nőtt. Egy beteg húnyt el a legutóbbi adatközlés óta eltelt időben, így a számuk már 30 057-re nőtt. Egyre több a gyógyultak száma is, jelenleg 775 286 főről mondható el ez, míg az aktív fertőzöttek száma 6 363 főre csökkent. Kórházban most 82 koronavírusos beteget ápolnak, közülök nyolcan vannak lélegeztetőgépen.

A delta vírusmutáns több európai országhoz hasonlóan már Magyarországon is terjed - közölte a hivatalos kormányzati portál. Hozzátéve, hogy a negyedik hullám jelei már több országban érzékelhetőek, és a beoltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben, ezért kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, az jelentkezzen háziorvosánál vagy regisztráljon és foglaljon időpontot az interneten.

A jövő hét folyamán az iskolákban is lesz oltási akció, azon 12 év feletti diákok kaphatják meg az oltást, akiknek szülei visszajelezték az oltási igényt. A 12 éven felüli gyermekek oltására emellett továbbra is van lehetőség, a még beoltatlan gyermeket automatikusan lehet regisztrálni oltásra az interneten és számukra is nyitva az időpontfoglaló. Európában elsőként Magyarország tette lehetővé a koronavírus elleni harmadik védőoltás felvételét, amelyre az eeszt.gov.hu honlapon lehet időpontot foglalni. Már 266 ezren a harmadik oltást is felvették.

A kormány szeptembertől újabb nagy oltás melletti kampányt indít. A jövő hét folyamán az iskolákban is lesz oltási akció, jelenleg még tart a szülői igények összegzés. Az internetes regisztráció és időpontfoglalás továbbra is nyitott, ez a legegyszerűbb módja a gyermek beoltásának. Az oltás Pfizer-vakcinával fog történni az iskolaorvosok és háziorvosok bevonásával.