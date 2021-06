A beoltottak száma 5 477 405 fő, közülük 4 874 076 fő már a második oltását is megkapta. Kedd reggelig 34 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 808 076 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 2 beteg, így az elhunytak száma 29 991 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 738 542 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 39 543 főre csökkent - közölték a koronavírus.gov.hu adataiból.

Jelenleg 150 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 22-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig 5 millió 446 ezren regisztráltak oltásra és 93 százalékuk már fel is vette azt. Az oltásoknak és a védelmi intézkedéseknek köszönhetően letörtük a járvány harmadik hullámát. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.

QP | Quality Placement

Az újraindítás következő fokozata 5,5 millió beoltottnál lép életbe, akkor a védettségi igazolványra vonatkozó és a maszkviselési szabályok is lazulnak. Erről itt olvashat bővebben.

A 12-15 éves korosztályban eddig 59 ezer gyermeket regisztráltak és 45%-uk már fel is vette az oltást.

Az érvényes regisztrációval rendelkezők – köztük az érvényesen regisztrált Magyarországon élő külföldiek és külhoni magyar állampolgárok is - automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető.

A világon 181 386 878 ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3 928 760 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem kedd reggeli adatai szerint.