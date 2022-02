A tagállamoknak fel kell oldaniuk a nem-szükségszerű beutazásokat érintő, ideiglenes korlátozásokat az EU-n belül a WHO által elismert vakcinákkal oltottak számára - idézi az uniós kormányok által kedden elfogadott, március elsejétől hatályos ajánlást a Reuters híre alapján a 444.hu.

Márciustól a Pfizer-BionTech, Moderna, (Európában gyártott) AstraZeneca, Johnson & Johnson és a Novavax vakcináin túl mostantól a kínai gyártású Sinophram és Sinovac, az EU-n kívül gyártott AstraZeneca, és az indiai Bharat Biotech által előállított vakcinák is lehetővé teszik a beutazást az EU területére.

Egy február eleji hír szerint azok a magyarok, akiket a Szputnyik V vagy pedig a kínai Sinopharm vakcinával oltottak be, és felvettek egy harmadik, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által is elfogadott oltást, szabadon utazhatnak február 1-től az Európai Unió (EU) országaiba, ugyanis teljesnek számít az oltottságuk. Körülbelül 2 millió magyar állampolgárt oltottak be keleti vakcinával.



A konzuli szolgálat honlapján olvasható információk azonban cáfolták ezt, a tagállamok többsége ugyanis eddig továbbra is oltatlanként tekintett a Sinopharmmal és különös tekintettel a Szputnyik V-vel oltott beutazókra.