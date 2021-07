Reális számítások szerint Magyarországon is elindul a negyedik hullám, a Fertő tó osztrák oldalán például hét fiatal fertőződött meg a delta variánssal – mondta az emberi erőforrások minisztere a Spirit FM Exkluzív című műsorában, amelyet a hvg.hu szemlézett.

Kásler szerint most nagyon hasonló a helyzet a tavaly nyárihoz: elindult a turizmus, és hiába „törtük le a vírus harmadik hullámát”, külföldről bekerül a delta variáns az országba.

QP | Quality Placement

A miniszter szerint aggasztó és figyelmeztető jeleknek nevezte, hogy a delta (korábban indiai variáns) reprodukciós száma közelít az 1-hez, vagy akár át is lépi azt. A delta variáns a szakemberek szerint lényegesen agresszívabb, mint az alfa (korábban brit variáns), 12 perc elég egy légtérben egy fertőzöttel ahhoz, hogy elkapjuk.

A miniszter figyelmeztetett, hogy az oltásnak jelenleg nincs alternatívája, ugyanakkor elismerte, hogy nincs olyan vakcina, amelyik 100 százalékban véd, de Magyarországon, ahol ötféle vakcinát használtak a brit mutáns ellen, 78-92 százalék között mindegyik megelőzte a fertőzést, a halálozás esetében pedig 84-98 százalék között volt a védelem. Ehhez azonban hozzá kell számítani azt is, hogy a delta 50 százalékkal fertőzőképesebb, mint az alfa variáns.

Kásler szerint eddig 600 ezer 60 év feletti magyar nem oltatta be magát a koronavírus ellen. A delta azonban nemcsak őket, hanem a fiatalabb korosztályokat is érinti, ők terjesztik a vírust, ezért a 12-18 év közöttieket is be kell oltani - tette hozzá.

A miniszter a hvg.hu szerint megjegyezte, hogy a 60 év felettieknél a koronavírus elleni oltóanyag esetében is csökken a védettség az idő előrehaladtával. Káslernek az a véleménye – és ezt saját elmondása szerint szakértők is osztják – hogy hat hónap után a 60 év felettieknek célszerű beadni a harmadik dózist, utána következhetnek a 60 év alattiak is.

Ehhez az eredetitől eltérő oltóanyagot kell használni (heterológ oltás), vagyis aki első körben két Sinopharmot kapott, az most kapjon Pfizert vagy Modernát. Aki pedig két Pfizert kapott, annak a harmadik ne legyen ugyanaz.

„Irodalmi adatok vannak, hogy a második ismétlő oltás heterológ vakcinával, tehát más típusú vakcinával lökésszerűen növeli a védettséget” – ismertette a miniszter. Kásler azt is elmondta:

a szerdai kormányülés után már konkrétumokról lehet beszélni ebben a kérdésben, méghozzá nagyon pontos döntés lesz, vakcinatípusokra lebontva.

Az egészségügy Kásler szerint felkészült, de arra biztatta a kollégákat, hogy „testileg-lelkileg újuljanak meg, készüljenek fel a következő időre, mert nagyon nehéz lesz”.