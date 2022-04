Súlyos blamázst követtek el a kormányzatban alig több mint egy évvel ezelőtt - írja a 24.hu. Amikor 2020 decemberében bilincsben vitték el Nagy János földügyekért felelős helyettes államtitkárt hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt, utódjául azt az osztályvezetőt nevezték ki, aki – mint később kiderült – Nagy tettestársa lehetett.

Egy nappal azután, hogy Nagy Jánosra lecsaptak a rendőrök, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, hogy Magyarországon zéró tolerancia van a korrupcióval szemben. Ezek után két héttel később Nagy István agrárminiszter javaslatára Orbán Viktor miniszterelnök Gyüre Anitát bízta meg a helyettes államtitkári feladatokkal, aki az ügyészség szerint Nagy bűntársa volt egy ügyben.

Gyüre érintettségéről hamarosan a minisztériumban is értesülhettek, mert csak két hónapig volt a posztján. Tavaly február 12-én jött ugyanis az újabb miniszterelnöki határozat a Magyar Közlönyben, ezúttal a felmentéséről. Arról, hogy miért bocsátották el posztjáról, nem jelent meg indoklás. Most már tudni lehet, hogy Gyüre Anita ellen is büntetőeljárás folyik: tavaly júniusban emeltek vádat az ügyben, a múlt héten pedig már a Fővárosi Törvényszék előtt volt jelenése harmadrendű vádlottként Nagy Jánossal együtt, mivel megtartották az előkészítő tárgyalást.

A bűncselekmény idején Gyüre Nagy János közvetlen irányítása alatt osztályvezetőként dolgozott a tárcánál. Egy vállalkozóval összejátszva trükközhettek egy tanulmányírással: abban állapodtak meg, hogy valódi verseny nélkül, a Nagy János által meghatározott nyertes cég helyett az osztályvezető írta volna meg a tanulmányt, a vállalkozónak kifizetett tízmillió forinton pedig hárman megosztoztak volna, de végül visszavonták a pályázatot. Az ügyészség Gyüre Anitát hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével vádolja, amit Nagy János társtetteseként követett el. A bíróság előtt sem Nagy, sem Gyüre Anita nem ismerte be bűnösségét.