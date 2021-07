Idén is megszervezi a kötcsei találkozót szeptemberben a Polgári Magyarországért Alapítvány - írja Népszava. A meghívottak közösen főznek valami magyaros ételt bográcsban, majd meghallgatják Orbán Viktor miniszterelnök beszédét. A találkozó elvileg zárt körű, gyakorlatilag azonban minden évben szinte teljes mértékben kiszivárognak a kormányfői szózat részletei. Érdekes hogy a napilap információ szerint egyelőre a Fidesz parlamenti frakciójának nem minden tagja kapott meghívót az eseményre.

Orbán Viktor beszédének lehetséges tartalmával kapcsolatban a Népszava forrásai nem számítanak nagy újdonságokra az idén eddig megismert kormányfői eszmefuttatásokhoz képest. Vagyis a 2022-es országgyűlési választás nem hivatalos Orbán-féle kampánynyitánya várhatóan a járvány-migráció-családpolitika-gazdasági nyitás sarokkövek mentén szövődik majd.

Kötcsén jóval kevesebb új gondolatot szokott megfogalmazni Orbán Viktortól, mint Tusnádfürdőn szokott, 2019-ben például csak a „nemzeti függetlenség megerősítéséről” beszélt. Az is igaz, hogy Kötcsén mondta el ugyanakkor a „centrális erőtérről” szóló beszédét a kormányfő 2009-ben, eszerint a Fidesz tartós sikerének az a záloga, ha rajta kívül több kicsi, egymással versengő, együttműködésre képtelen politikai erő létezik Magyarországon és a jobboldal maga veti fel és oldja meg az ország előtt álló feladatokat.

A napilap egyik forrása szerint a kötcsei pikniknek nem is az lesz a fő funkciója, hogy Orbán Viktor valamilyen új témával próbálja meg tematizálni az őszi időszak politikáját, hanem az, hogy a kiválasztottak személyesen is eltölthessenek egy kis időt vele. Vagyis a közösségformáló elem a döntő. A járvány miatt tavaly el is maradt a kötcsei piknik, akárcsak a tusnádfürdői nyári egyetem, így nem volt olyan fórum, ahol a kormányfő kötetlenebb formában, de nagyobb nyilvánosság előtt beszélhetett volna.

Tusnádfürdőn idén sem lesz rendezvény, augusztus végén ugyanakkor megrendezik Tihanyban a Tranzit fesztivált, ez a konzervatív szellemi holdudvar rendezvénye, amin szintén rendszeresen tiszteletét teszi a miniszterelnök, ez várhatóan az idén is így lesz majd.