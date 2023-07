2023 első negyedéve viharos időszak volt a piacok számára, márciusban jelentős volatilitással a Silicon Valley Bank összeomlása miatt. Az SVB csődje az egész bankrendszerben és a tőkepiacokon is fertőzési félelmet generált. A márciusi piaci turbulencia ellenére – a 2022-es negatív teljesítmények után – az első negyedévben összességében a részvények, a kötvények, a fejlődő piaci és kriptoeszközök árfolyama egyaránt emelkedett.

Az első negyedév után – amely összességében tehát pozitív volt – a második negyedév vegyesebb eredményt hozott a pénzügyi piacok számára. Néhány eszköz nagyon jól teljesített, mint például a technológiai részvények (a mesterséges intelligencia volt a hajtóerő), ami más kockázatos eszközökre is pozitív hatással volt. A volatilitás is tovább csökkent, mivel a bankrendszer miatti pénzügyi fertőzéssel már nem számoltak a piaci szereplők.

Az év második felében is a gazdasági aktivitás, az infláció alakulása és a nagy jegybankok, főleg a FED monetáris politikája lesznek a piacmozgatók, illetve az egymásra is, és így a piaci mozgásokra is ható tényezők. A FED és az Európai Központi Bank egyelőre a további szigorítás szükségességét hangsúlyozza a viszonylag magasan maradt és lassan csökkenő infláció miatt. A jegybanki kommunikáció másik eleme, hogy minden döntésüket az aktuális makroadatok alapján fogják meghozni.