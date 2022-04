Egy évig biztosan kerülgetni kell még a soha be nem fejezett fővárosi elektronikus jegyrendszer soha nem működő, látvány-projektként kihelyezett beléptető kapuit a Deák téri metróállomáson - írja a Népszava. A kapuk leszereléséhez és elszállításához ugyanis csak a hármas metróvonal felújításának befejezése után kezdhetnek hozzá, mivel ez, illetve az állomás födémjének eredeti állapotba történő visszaállítása olyan összetett műszaki feladat, amely a jelenlegi felújításhoz kapcsolódó utasforgalmi korlátozások idején nem kivitelezhető.

A beléptető kapukat 2017 nyarán helyzeték ki azzal, hogy az első időkben nyitott állapotban tesztelik, miközben „szoktatják az utasokat”. A BKK akkor azt ígérte, hogy 2018 nyarán záródnak a kapuk. Az akkori tervek szerint összesen 810 kaput szereltek volna fel a metróállomásokon. Ebből azután semmi nem lett.

Az elektronikus jegyrendszer előkészítéséhez a BKK kezdett hozzá 2010-ben. Az átadás határidejét akkor 2013-ra tették. De a szállítói szerződést is csak 2014-ben sikerült aláírni a tendergyőztes német Scheidt & Bachmann (S&B) céggel. Ám 2018-ra a rendszer még mindig nem volt kész, a németek még mindig csak a kapukat és a leolvasókat szállították le.

A BKK 2018-ban azonnali határidővel felmondta a szerződést, a vállalat számviteli nyilvántartásai szerint a projektre 9,823 milliárd forintot költöttek. Az ügyből több per is lett, a BKK 2021 szeptemberében nyújtotta be a keresetét a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara választottbíróságához a meghiúsult jegyrendszer kapcsán a Scheidt & Bachmann GmbH-val szemben. A választottbíróság megalakult. Az ítélet 2023-ban várható.