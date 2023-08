A napokban írtunk arról , hogy hozzányúlnak a tanárképzésekhez is, a következő tanévtől rugalmasabbá válnak, ezzel is segítve azokat, akik szívesen választják a pedagóguspályát - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM). A most megjelent rendelet ezeket a rövid ciklusú képzési lehetőségeket bővíti ki, így szeptembertől már egyes alapképzésekre építve is lehet két és három féléves tanári mesterszak sikeres elvégzésével tanári diplomát szerezni, mind nappali, mind levelező tagozaton. Az eddigi négy féléves újabb tanári oklevelet adó mesterképzésnél, meghatározott tanárszakokon a képzési idő három félévesre rövidül például matematika-, a földrajz-, és a biológiatanárok esetében - közölte a minisztérium. És szintén rövidül a képzésidő a mérnöktanár, a közgazdásztanár, az agrármérnöktanár, a szociális ismeretek tanára szakon. Az óvodapedagógusok pedig az újabb oklevelet adó képzésben két év alatt szerezhetik meg az 1–4 osztály tanítói feladataira feljogosító tanítói szakképzettséget. Ez a módosítás egyben segítséget jelent az óvoda és iskola közötti váltásban a gyermekeknek.