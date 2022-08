A PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies – Felnőttek képesség- és kompetenciamérése program) olyan kulcsfontosságú készségeket vizsgál, amelyekre az egyénnek szüksége van a XXI. századi társadalomban való részvételhez, a hétköznapi és a munkahelyi kihívások sikeres teljesítéséhez.

Ezek az alapkészségek – vagyis az olvasási készség, a hétköznapi számolási készség és az adaptív problémamegoldás – azért lényegesek, mert más, magasabb szintű képességek elsajátításának alapjait jelentik. A kompetenciák mérésén túl a PIAAC olyan alapvető demográfiai adatokat is felmér, mint az életkor, a képzettségi szint vagy a megkérdezett személy foglalkozási helyzete. A munkavállalóknak ezenkívül a munkakörükkel, a munkahelyi környezetükkel, valamint a munkájuk során alkalmazott készségeikkel kapcsolatban is átfogó kérdésekre kell válaszolniuk. A kapott adatok alapján felismerhetők a felnőttek képességeit és készségeit befolyásoló tényezők - közölte a KSH.

A nemzetközi felmérés második ciklusának előkészítése 2019-ben indult, Magyarországgal együtt 32 ország részvételével. A hazai felmérés 2022. szeptember 1-jén kezdődik, és előreláthatóan 4 hónapon át tart.

Az adatgyűjtés során összesen több mint 9000, tudományosan megalapozott statisztikai módszerrel véletlenszerűen kiválasztott, magyarországi lakcímmel rendelkező 16 és 65 év közötti lakost kérnek fel, hogy vegyen részt a programban. A felmérés számítógépen kitöltött háttérkérdőívből és a képességeket és készségeket mérő feladatokból áll. Az adatgyűjtésben való részvétel önként vállalt társadalmi feladat.

A PIAAC-felmérés különlegessége abban áll, hogy – a korábban végzett hasonló felmérésektől eltérően – a kompetenciák munkaerőpiacon és a mindennapi életben való hasznosulását is méri, valamint nemzetközileg összehasonlítható adatok születnek azáltal, hogy a programban részt vevő országok szigorú előírások szerinti egységes módszertant használnak.

Országosan mintegy 200 összeíró 250 helyszínen kezdi el a munkát, a nagyvárosok mellett Budapest valamennyi kerülete és a kisebb települések is reprezentáltak a mintában.

A programban részt vevő országokra – köztük Magyarországra – vonatkozó eredmények feldolgozását 2024 végére tervezi befejezni az OECD. A mérés adatbázisa nyilvános és kutatható, az adatbázison alapuló elemzések fontos következtetések levonására lesznek alkalmasak az oktatáspolitika – különösképpen a felnőttképzés –, valamint a foglalkoztatáspolitika számára.

A projektet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH), a Pénzügyminisztérium (PM), valamint a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által alkotott konzorcium valósítja meg. A konzorcium vezetője az NSZFH, a felmérés terepmunkájának lebonyolításáért a KSH felel.