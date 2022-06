Durva lett az infláció: 10 százalék felett jár Magyarország

A legújabb inflációs statisztika beigazolta a borúlátó várakozásokat, miszerint immár kétszámjegyű ütemben nőnek Magyarországon is az árak, a ráta megközelíti a 11 százalékot. Ismét az élelmiszerek ára nőtt a leginkább, májusban is rekorder a margarin drágulása, nagyon költségesen lehet csak lakást felújítani, és még a múzeumi belépők ára is megnőtt.