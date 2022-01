Megjöttek a decemberi inflációs adatok: kiderült, mennyivel drágult az élet 2021-ben

Nem volt lassulás, 2021. decemberben is toronymagas, 7,4 százalékos inflációs rátáról számol be a legújabb statisztikai kimutatás. Éves szinten is 5 százalék felett volt a drágulás, leginkább a jövedéki termékek hajtották az árszínvonal emelkedését.