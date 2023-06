Hamarosan jön a vakáció, az iskolaszünet, a munkavállalók többsége nyáron veszi ki a szabadsága nagy részét. Kiberbiztonsági szakértők szerint a nyári időszak különösen termékeny terepet kínál a digitális rosszfiúk számára.

Egy 2022-es jelentés szerint 24 milliárd felhasználónév és jelszó kombináció kering a kiberbűnözői piacon, ami 65 százalékos növekedést jelent 2020-hoz képest.

Ha nem lépünk, ránk omlik a digitális világ

Nagyjából minden emberre három hamis személyazonosság jut, melyekkel például kamuprofilokat hoznak létre további haszonszerzés céljából – legyen szó pénzügyi csalásról vagy a közvélemény befolyásolásáról - mondta Hortobágyi Ágoston digitális stratéga, a DEKK Suli alapítója.

Itt a nyár és hamarosan elözönlik az üzenőfalakat a szebbnél szebb helyen nyaraló, tökéletes és boldog családok fotói, hadd irigykedjenek az ismerősök, ez a vágy azonban gyakran vezet oda, hogy meggondolatlanul osztjuk meg személyes adatainkat, melyeket nem csupán a barátaink és a családunk, de a digitális világ rosszfiúi is láthatnak. A tudatosabb online jelenléttel kapcsolatos edukáció mellett Hortobágyi Ágoston digitális stratéga szerint mihamarabb egységes, magas szinten szabályozott digitális személyazonosság bevezetésére van szükség, mellyel hitelesen és biztonságosan képviselhetnénk magunkat a kibertérben.

Így lesz kiberbiztos a nyaralása:



Már az indulásnál lebukunk – Sokan abban a pillanatban tájékoztatják követőiket a nagy utazásról, amint kilépnek az otthonuk ajtaján: becsekkolnak a reptéren, közzéteszik pontos úti céljukat, lefotózzák a repjegyüket, sőt, megnevezik a szállodát, ahol tartózkodnak, esetleg az utazás időtartamát is. Ezt mindenképpen érdemes elkerülni, a nyaralás részleteit pedig inkább megtartani magunknak. Ismerősök igen, ország-világ nem – Érdemes figyelni arra, hogy bármit is osztunk meg a pihenésünk során, az csak ismerőseink számára legyen látható. Indulás előtt egyébként is javasolt „nagytakarítást” tartani a profilunk, kikövetni, akivel már nem tartjuk a kapcsolatot és eltüntetni minden olyan információt vagy fotót, melyből fény derülhet lakcímünkre, egyéb személyes adatunkra. Privátban a legjobb – Ha mindenképpen szeretnénk, küldjük el privát beszélgetésben vagy csetfelületen a fotókat és élménybeszámolókat. Fő az időzítés – Nagy a kísértés, hogy amint elkészülnek a képek a gyönyörű naplementéről, káprázatos tájról vagy az önfeledten játszó gyerekekről, máris a barátok és ismerősök elé tárjuk örömünket. Egy dologban biztosak lehetünk: a hazaérkezésünk után közzétett fotóalbum éppen olyan népszerű lesz, mintha valós időben osztottuk volna meg.

Minden harmadik magyar útnak indul



Márpedig úgy tűnik egy a napokban megjelent Visa kutatás szerint, hogy a megkérdezett magyarok harmada tervezi, hogy idén egy hétre külföldre megy nyaralni.

Már a statisztikai hivatal adataiból is látszik, hogy lassan kezd helyreállni a világ rendje, ismét pörög a turizmus. Az előző év azonos időszakához képest 2023. első negyedévében 8,8 százalékkal több külföldi jött Magyarországra, kilencmillió utazást tettek és a kiadásaik is több mint egyharmadával nőttek.

A magyarok utazási kedve is megjött, 29 százalékkal többet utaztak el, mint 2022 azonos időszakában, ezt már a statisztikai hivatal adatai is tükrözik.

A legtöbben Ausztriába, Szlovákiába és Romániába látogattak, az utazások kétharmada ebbe a három országba irányult.

Az első három hónapban a magyarok 4,4 millió alkalommal utaztak külföldre, ami közel 30 százalékos emelkedést jelent egy év alatt. Az egynapos utazások száma negyedével, a többnaposoké 35 százalékkal bővült.

Január–márciusban a legnagyobb összeget Ausztriában költötték el az utazók nagyságrendileg 56 milliárd forintot, de számottevők voltak a Németországba és a Szlovákiába látogatók költései is 33 milliárd és 19 milliárd forinttal.

Egy másik szakember Zala Mihály, az EY Magyarország, IT- és technológiai tanácsadásért felelős vezetője korábban azt mondta a Napi.hu-nak, hogy sokszor a kiberbűnözők úgy lopják el az adatainkat, hogy azt észre sem vesszük. Szerint nem elég transzparensek a Magyarországon történt kibertámadások, sokszor azért nem is jelentik be ezeket, mert kellemetlennek, cikinek tartják.