Évente százmillió forintos nagyságrendű közpénz-pazarlással jár a pénznyelő kukahasználati és kukacserélési rendszer, ami bevett gyakorlatként működik Magyarországon, ezért célszerű lenne megszüntetni azt a jelenleg működő pénznyelő szisztémát, miszerint a lakosság ingyen kaphatja a hulladékgyűjtő edényeket.

Pedig nem elsősorban a lakossággal, hanem a szabálytalan munkavégzésből adódó károkozással van baj, amire az újonnan megalakult MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. nagyon rá fog fizetni – erre figyelmeztet egy, a rendszert jól ismerő szakértő, aki lapunknak nyilatkozva a téma kényessége miatt neve elhallgatását kérte szerkesztőségünktől.

A Napi.hu-t megkereső szakember arra a korábbi cikkünkre reagált, amelyet egy hulladékgazdálkodással foglalkozó zárt közösségi médiacsoportban olvasott.

Az ott megosztott írásunk arról szólt, hogy a gyakran durván megsérülő törött kukák cseréjét a köztisztasági vállalatok többnyire térítésmentesen biztosítják a lakosság számára, vagyis a drága hulladékgyűjtő edényeket általában nem kell saját zsebből pótolni, hanem egy egyszerű kárbejelentési folyamattal újat lehet helyettük igényelni és beszerezni.

Olvasónk mintegy egy évtizedig dolgozott az egykori köztisztasági vállalatnál, és mindennapos feladata volta a kommunális és szelektív hulladékgyűjtő tartályok kihelyezése, illetve a sérült, törött tartályok minőségi cseréje.

A szabálytalan ürítés módszertana

Mint mondja, tapasztalata szerint a hulladékgyűjtő tartályok azért mennek tönkre, mert a hulladékrakodók sokszor szabálytalanul ürítik őket, illetve a célgépek beürítő szerkezete sok esetben nincs megfelelően beállítva, ami miatt rengeteg, zömmel ürítés közben megsérült konténert kellett kicserélni a helyszíni felmérések alapján.

A sok százmilliós közpénz-pazarlást lényege, hogy a 770 literes és az 1,1 köbméteres konténereket szabálytalanul ürítik, mert a célgépek beürítő szerkezete nincs megfelelően beállítva, ami annyit tesz, hogy az eszköz annyira gyors, hogy valósággal szétveri a tartályokat. Mindez azért, hogy a járat hamar összeszedje a szemetet, miközben az nem számít, hogy milliós károkat hagynak maguk után.

Informátorunk videó felvételekkel rendelkezik a szabálytalan ürítési gyakorlatról, illetve a célgépek beürítő-szerkezeti sebességének jelentős eltéréséről.

Hogy világosan értsék: A BKM-nek és az FKF-nek nem biztos, hogy érdeke, hogy a kukákat sokáig, akár évtizedekig használják a bérlők. Általánosságban az állami cégeknél előre valóbb szempont lehet az újabb és újabb közbeszerzések kiírása, amiből a végén mindenki elteheti a maga hasznát.

A meghibásodott 770 literes és 1,1 köbméteres hulladéktároló konténereket a köztisztasági vállalat nem cseréli ki rögtön. Első körben helyszíni javító érkezik a címre szervizkocsival, és megkísérli a sérült konténer javítását, majd amennyiben ez nem lehetséges, egy sárga, csere feliratú matricát ragaszt a konténerre és ezt követően a tartályszállítók 1-2 héten belül kicserélik a hulladékgyűjtőt. A kisebb űrtartalmú 80, 120, 240 literes sérült kukákat viszont a társaság automatikusan cseréli törés és elhasználódás esetén.

A Közbeszerzési Hatóságtól beszerzett adatok alapján alig fél év alatt ezres nagyságrendben sérültek és törtek össze különböző űrtartalmú kukák a BKM Szolgáltatási területén, amelyek selejtezésre kerültek.

Erre valaki nagyon rá fog fizetni

A szakértő meggyőződése szerint az elmondottak miatt a jelenlegi pénznyelő rendszert nem szabad úgy tovább működtetni, hogy ingyen kapja a lakosság a kukákat, mert az újonnan megalakult MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. nagyon rá fog fizetni a szabálytalan munkavégzésből adódó károkra, amit végső soron így is úgy is a lakosság fog megfizetni.

Azt is megtudtuk, hogy a nemrég alakult MOHU MOL most saját hulladékgyűjtő tartályokat vásárol, és ezek mintadarabjai már meg is érkeztek a cég Ecseri úti telephelyére, több pályázó cégtől.

Azonban az új hulladékkezelő vállalat vezetésének még ideje korán célszerű lenne elgondolkodnia azon, hogy megéri-e továbbra is bérbe adni a lakosságnak és a közületeknek a hulladékgyűjtő tartályokat a BKM szolgáltatási területén, vagy pedig – ahogyan az vidéken többnyire jellemző – meg kellene vásárolniuk a szerződő feleknek a tartályokat.

Ugyanis ha marad a régi rendszer, és a MOL ingyen biztosítja a kukákat, akkor vagy

százmilliós kiadásokra készülhet fel a sérült, törött kukák cseréje miatt,

vagy pedig – mint minden más munkahelyen – anyagi felelősségvállalást vezet be a hulladékrakodó munkatársak számára.

Annyi azonban biztos, hogy a korábbi, rendkívül pénznyelő pazarlást nem lehet tovább fenntartani – vélekedik a szakértő, akinek figyelmeztetését szerkesztőségünk megküldi a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. sajtóosztályának, és amennyiben reagálnak, újabb cikkben foglalkozunk a kényes kuka mizériával.