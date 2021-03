milyen eszközöket lehet lízingelni,

milyen előnyökkel számolhat az, aki autót lízingel,

milyen feltételeknek kell megfelelni, ha valaki lízinget szeretne igénybe venni,

mire érdemes figyelni, mielőtt belevág valaki egy finanszírozási konstrukcióba,

mit kell tudni a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásáról,

mit jelent a moratórium a lízing esetén,

és milyen áfa-visszaigénylési lehetőségek vannak lízing esetén.

A lízingcégek tehát rövid- és hosszú távon is kiemelt szerepet kaphatnak a vállalkozások életében és a beruházások élénkítésében. A szervezet ezért edukációs programot indított, amelynek keretében a szélesebb közönséggel igyekeznek megismertetni a lízingfinanszírozás előnyeit. A program keretében a Lízingszövetség egy-egy kiemelt területhez nagyköveteket is rendelt: az elnökség, illetve a bizottságok tagjaival készült interjúkban a lízing megértéséhez szükséges alapfogalmakat magyarázzák el a szakértők, illetve a magánszemélyek és a vállalkozások finanszírozással kapcsolatos, gyakorlati kérdéseire adnak választ.Így kitérnek például arra is, hogy