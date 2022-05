Különadó fizetésére kötelezné a pártokat a Fidesz frakcióvezetője

Kocsis Máté fideszes politikus vezető szerint a parlamenti pártoknak is hozzá kellene járulniuk a rezsivédelmi alaphoz, amelybe a tervek szerint nyolc ágazatra kivetett különadó bevételei folynának. A jövő héten be is adhatja az erről szóló törvényjavaslatát.