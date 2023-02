Aggódó közleményt adott ki Varga Zs. András, a Kúria elnöke. A főbíró azt írja, a Kúria “egyre nagyobb aggodalommal szembesül azzal, hogy az elmúlt évek számtalan figyelmeztetése és kérése ellenére

mindennapossá váltak a bírái elleni nyilvános támadások

Elfogadhatatlan a bírák személyét érintő minden olyan kritika, amely a bírák kinevezésének törvényességét, függetlenségét vagy pártatlanságát kérdőjelezi meg. Esetenként csak alaptalanul, máskor önkényesen és egyre gyakrabban gyalázkodásig süllyedve. Elfogadhatatlan, mert sérti Magyarország alkotmányos működését – teszi hozzá.

Ismételten visszautasítok minden hasonló, korábbi vagy újabb kijelentést, származzon külföldről vagy belföldről, közszereplőtől, civil szervezettől, magánszemélytől, bíróságon belülről vagy akár bírósági vezetőtől

A végén leszögezi: A Kúria minden bírája törvényesen kinevezett bíró, és ők politikai szempontból nem minősíthetők.

Varga Zs. András ugyan nem nevezte meg, legújabban milyen bírálat miatt tartotta fontosnak megnyilvánulni,

azonban a hvg.hu arra hívja fel a figyelmet, hogy reagálása egybeesik azzal, hogy egy kormányközeli szervezet, az Alapjogokért Központ bírálta az Alkotmánybíróság döntését, és kifejtették azt is, szerintük a testület megfutamodott „a Kúria genderaktivistát játszó bírói elől”.

Tény ugyanakkor az is – írja a lap – , hogy korábban pedig más miatt érkezett többször is kritika itthonról, és valóban, külföldről, Brüsszelből is érkezett már bírálat például éppen Varga Zs. kinevezési gyakorlatára, amiért ítélkezési gyakorlat nélkül nevez ki bírákat a Kúrián.

Nemrég egyébként, a Völner-Schadl–ügyhöz kapcsolódóan kiszivárgott hangfelvételből derült ki, hogy a fentiekhez hasonló bírálatokra érzékenyen reagáló Varga Zs. Andráson még Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és Schadl György, a végrehajtói kar vezetője is élcelődött egy 2021-es telefonbeszélgetésben.