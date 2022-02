Idén március 1-től megújul a közigazgatási ítélkezés rendszer, ismét bevonják a Fővárosi Ítélőtáblát a rendszerbe, ezzel remélhetőleg tehermentesítve a Kúriát. Így lényegében visszaáll a 2020. áprilisa előtti rendszer, s a változástól a közigazgatási perek lefolyásának gyorsulása is várható.

„A 2020. április 1-jén hatályba lépett szervezeti reform nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért a mostani döntéssel gyakorlatilag visszaállítják az ezt megelőző közigazgatási bíráskodási struktúrát, ezúttal a Fővárosi Ítélőtáblát bevonva a jogorvoslati ítélkezésbe. A 2022. március 1-jén hatályba lépő új szabályok értelmében a Fővárosi Ítélőtábla jár majd el másodfokon minden olyan kérdésben, ami első fokon a törvényszék, mint közigazgatási ügyben eljáró bíróság hatáskörébe tartozik” – magyarázza Balog Balázs, a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal ügyvédje.

Kelemen Dániel, az iroda ügyvédje felhívja a figyelmet a megújuló rendszer egyik fontos változására is, amely szerint az elsőfokú bíróságok és a Kúria közé beillesztett bírósági szintnek köszönhetően újból megnyílik a Kúria előtti felülvizsgálat lehetősége a keresetlevelet visszautasító és az eljárást megszüntető jogerős végzés, valamint a kétfokú közigazgatási perekben született ítéletek ellen.

A szakértő ügyvédek szerint a reform hatásának kimenetele még kérdéses, bár az ítélőtábla bevonásával a közigazgatási perek felgyorsulása várható, az átalakulás személyi változásokat is hozhat, ami akár az ügyintézés lelassulásához is vezethet.

Az új szabályokat csak a március 1-jén vagy ezt követően előterjesztett fellebbezésekre, felülvizsgálati kérelmekre kell alkalmazni, az olyan ügyeket pedig, amelyek már 2022. február 28-án is folyamatban vannak, a Kúria fogja befejezni, ezek nem kerülnek át az ítélőtáblára.

Hogyan volt korábban?

A közigazgatási bíráskodás keretében 2020. március 31-ig első fokon a közigazgatási és munkaügyi bíróságok, másodfokon a Fővárosi Törvényszék, felülvizsgálati ügyekben és egyes kiemelt ügyekben első fokon a Kúria járt el. A közigazgatási és munkaügyi bíróságok 2020. április 1-jével megszűntek, hatásköreik a törvényszékekhez kerültek. Közigazgatási ügyekben azóta is nyolc kiemelt törvényszék bírálja el első fokon a közigazgatási ügyeket. Mivel a Fővárosi Törvényszék lett az egyik ilyen kiemelt közigazgatási ügyekben is eljáró elsőfokú bíróság, másodfokú hatásköröket nem gyakorolhatott, ezért a korábbi másodfokú hatáskörök 2020. április 1-jével a Kúriához kerültek. Ennek azonban egyben az is lett az eredménye, hogy a két fokon tárgyalt közigazgatási ügyekben megszűnt a felülvizsgálat lehetősége, miközben a Kúriának egyszerű eljárási kérdésekben kellett másodfokú döntéseket is meghoznia.