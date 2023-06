A multinacionális vállalat 2018-ban lett névadó szponzora a Fehérvár FC-nek, ahova az elmúlt években rengeteg államközeli forrás érkezett. A klub ugyan háromszor is bajnok lett, és megjárták az Európa-liga csoportkörét is, de az idei szezon rendkívül vérszegény lett a rengeteg beleölt közpénz ellenére is a – írja a 444.hu.

A mostani szezonban a fehérváriak a kiesés elől menekültek, és a csapnivaló játék miatt már Székesfehérvár kormánypárti polgármestere, Cser-Palkovics András is kifejezte nemtetszését a milliárdos klubtulajdonos Garancsi Istvánnak.

Köszönet a boldog évekért

„Köszönjük az elmúlt 13 évet! A magyar sport meghatározó támogatójaként kiemelkedően sikeres volt az együttműködésünk. A Fehérvár FC tulajdonosával elindított közös munka célja az volt, hogy itthon is létre hozzunk egy professzionális labdarúgó klubot, ahol tiszták a folyamatok, hosszú távon biztosítottak a feltételek és üzleti alapokon nyugszik a működés. Bízunk abban, hogy ez a váltás, az új impulzusok jó hatással lesznek az egyesületre, a városra és újra a sikeres pályára terelik a csapatot" – írta Pantl Péter, a MOL-csoport kommunikációs igazgatója a közleményben.

Garancsi István 15 éve vette meg a csőd szélén lévő székesfehérvári focicsapatot. Amit tőkepótlásként belepakolt a klubba, azt később vissza is kapta. A Nemzeti Sportnak adott korábbi interjúban viszont arról beszélt, hogy nem igazán rajong a világ legnépszerűbb csapatsportjáért. Külföldi meccseket például egyáltalán nem néz.