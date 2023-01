Bekövetkezett az elmúlt hónapokban a fordulat az ingatlanpiacon: csökken a vevők száma, ezzel együtt folyamatosan nő a kínálat. A hazai ingatlanpiac márciusban érte el csúcsát, mind az árakat, mind pedig a keresletet illetően.

Ezt követően először egy enyhébb, majd szeptembertől gyorsabb ereszkedésbe kezdett az ingatlanpiac – jelezte Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós szakmai vezetője.

Az ingatlant kereső ügyfelek száma a téli hónapok elejére már 70 százalékkal csökkent a budai oldalon 2021 azonos időszakához képest.

Ez többek között annak az eredménye, hogy az ingatlanvásárlók jelenleg nem gondolkodnak hitelekben, inkább csak az vásárol, akinek rendelkezésére áll a vételár.

Örök sláger a panel

A legnagyobb kereslet most is főként a panellakások iránt mutatkozik, de azok közül is leginkább a jó állapotú vagy teljesen felújított ingatlanok iránt.

Az árcsökkenés egyelőre elsősorban a felújítandó, rosszabb állapotú ingatlanokat érinti: míg márciusban egy nem túl jó állapotú panellakást még 42 millió forintért el lehetett adni, az év végén ugyanott egy másik ugyanolyan panellakást már csak 38 millió forintért.

Ebből látható, hogy a felújítandó ingatlanok tulajdonosainak egy része már szembesült a piaci változásokkal, és elkezdtek alkalmazkodni ahhoz.

Néhol gyorsan a lélektani határ alá estek az árak

A lélektani határ a korábbi, Dél-Budán jellemző 50 millió forintos szintről 40 millió forintra csökkent a jó állapotú, egy plusz két félszobás, illetve kétszobás panellakásoknál. Ennyiért viszont egyelőre nehezen találnak jó állapotú panellakást a vevők.

Közben általában már csak kisebb kompromisszumokra hajlandóak az érdeklődők, ha a minőségről van szó. Arra is csak akkor, ha egyébként minden paraméter az igényeiknek megfelelő az adott ingatlannál.

Hasonló árat említett a XIV. és XVI. kerület panellakásai kapcsán Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan zuglói irodájának szakmai vezetője. Mint mondta, a lélektani határ a

paneleknél 40 millió forint környékén húzódik,

a nagyobb téglaépítésű lakásoknál 60-70 millió forintnál,

míg a családi házaknál 100 millió forint felett alakul.

A családi házaknál már alkudoznak a vevők

Ha a dél-budai családi házakat tekintjük, akkor 70-80 millió forintos vevői lélektani határról beszélhetünk a XXII. kerületben, míg a XI. kerületben továbbra is 100 millió felettiről.

Jelentősebb csökkenés nem mutatkozott az árakban, ugyanakkor az érzékelhető, hogy sokkal jelentősebbé váltak az alkuk, különösen a felújítandó ingatlanoknál.

Egyre felkészültebbek a vevők a valós, piaci árakat, valamint a meredeken emelkedő felújítási költségeket tekintve. A szakértők mintegy 5-15 százalékos visszaesésre számítanak az elkövetkező hónapokban.

Az eladók még nem szembesültek a fordulattal

A szakértők várakozásai szerint még hónapok telnek el addig, míg az eladók többsége ráeszmél arra, hogy a korábban megszokott árakon már nem fogja tudni eladni ingatlanát. Így aztán a kínálati oldal folyamatosan bővül, és egyre könnyebb lesz válogatnia a piacon a megmaradt csekély számú vevőnek.

A befektetőknek most érdemes lehet lépni: akinek van pénze, az egyre jobb alkukat tud elérni. A folyamatosan bővülő kínálat miatt egyre könnyebben tudnak válogatni a vevők,

így aki nem talál egy adott pillanatban az elképzeléseinek megfelelő ingatlan egy meghatározott áron, az jellemzően kivár, hiszen esélyes, hogy előbb utóbb piacra kerülni a számára is megfelelő ingatlan.