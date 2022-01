A háztartások 5,9 százaléka biztosan, 16,7 százaléka valószínűleg nagyobb összeget fog költeni lakóingatlanára a következő egy évben, amennyiben ezek a tervek mind megvalósulnak, akkor mintegy 883 ezer lakáson végezhetnek el kisebb-nagyobb munkálatokat 2022 végéig.

A GKI negyedévente méri meg a lakosság lakás-felújítási és korszerűsítési terveit és szándékait. Idén januárban ezer embert vontak be a reprezentatív kutatásba. E felmérésbe 2020 januárjától a Masterplast Nyrt. is beszállt. A friss felmérés szerint az előző negyedévhez képest 61 ezerrel, az egy évvel korábbinál 245 ezerrel magasabb az aktuális adat.

A lakásukra nagyobb összeget költeni kívánó háztartások számában ugyan az elmúlt két évben visszaesések is előfordultak, de az emelkedés jelenti az alaptendenciát. Az elbizonytalanodások hátterében a megújuló járványhullámok is érezhetők.

A GKI és a Masterplast úgy látja, hogy a korszerűsítések és felújítások gazdasági környezete most kedvező, mivel a bővülő jövedelmek, a gyermeket nevelő családok számára elérhető kormányzati támogatások ösztönzőleg hatnak, bár a jelenlegi szabályozás szerint a falusi csok 2022 június 30-ig, az otthon-felújítási program december 31-ig vehető igénybe. A GKI szerint részben a hamarosan lejáró határidőkkel magyarázható, hogy erősödött a lakosság eltökéltsége. Egy évvel ezelőtt minden hetedik felújításon gondolkodó számolt be biztos elhatározásról, a mostani eredmények szerint már minden negyedik.

Ahogyan az előző felméréseknél, úgy most is a legerőteljesebb felújítási szándék a családi házak lakói körében volt mérhető (minden negyedik ház érintett lehet), míg a társasházak lakói némileg visszafogottabb terveket fogalmaztak meg: a panelben lakó családok 19, a tégla építésű lakásokban lakók 21 százaléka tartozhat bele ebbe a körbe.

A legerőteljesebb felújítási-korszerűsítési szándékokat most is a községekben mérték, az itt élők csaknem 40 százaléka tervez nagyobb költést a következő egy évben. A potenciálisan érintettek aránya a kisvárosokban 23, Budapesten 22, a megyeszékhelyekben 20 százalék. A leginkább aktív korosztály pedig a 30 és 49 év közöttiekből kerül ki, az ilyen családfővel rendelkező háztartások csaknem harmada számolt be felújítási tervektől. A 18-29 és az 50-59 év közöttiek közül csak minden ötödik, az 59 év felettiek közül pedig minden hatodik.