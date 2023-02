A bankok 1195 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket, szemben az egy évvel korábbi 1302 milliárdos rekordértékkel, igaz, meghaladja a 2020-ban elért 928 milliárdos összeget – derül ki a money.hu hivatalos jegybanki adatokat feldolgozó összeállításából.

A lakáshitelezési összeg egy évvel korábbihoz képest bekövetkezett 8,3 százalékos csökkenése magyarázható a bizonytalanabb környezettel, az emelkedő árakkal, a fogyasztásra fordított egyre növekvő kiadásokkal, valamint a magasabb kamatokkal.

Ugyanakkor a teljes évet nézve látható, hogy a múlt év elején még jelentős összegeket folyósítottak a bankok: az első félévben még minden hónapban 100 milliárd forint felett volt a szerződéses összeg, a második félévben visszafogottabbá vált a piac: novemberben például már 50 milliárdnál alacsonyabb volt, a december pedig 41 milliárd forintot tett ki.

Teret nyertek a támogatott hitelkonstrukciók

A tavalyi év elejének számottevő folyósítási volumene köszönhető a kamattámogatás miatt kedvezményesen elérhető, energiatakarékos lakóingatlanokra fordítható zöld lakáshitelek iránti keresletnek is.

Ugyanakkor ez a keret kifutott, így a program az év második felében már nem adott extra támogatást a piacnak.

Ahogy arra számítani lehetett, az államilag támogatott konstrukciók felértékelődtek szintén az alacsony kamatok miatt. Ezt mutatja, hogy a teljes szerződéses összeg majdnem 40 százalékát adták a támogatott konstrukciók 2022-ben, szemben a 2021-es 20 százalékos aránnyal.

Így lehet nagy összegeket spórolni

Bár az infláció felgyorsulása előtti szinthez képest magasabbak a kamatok, a lakásvásárlásról nem feltétlenül kell lemondaniuk azoknak, akik lakáshitel segítségével szeretnék finanszírozni az ingatlanvásárlást.

A mostani lakáspiaci helyzetben ugyanis a vevőjelöltek alkupozíciója nagyban javult, így akár a kínálati árhoz képest olcsóbban juthatnak hozzá a kiválasztott ingatlanhoz. Ezzel pedig jelentős összeget lehet megtakarítani.

Továbbra is jelentős eltérések vannak a piaci lakáshitel-kamatok és -feltételek között.

Például egy 15 millió forintos, 20 éves futamidejű végig fix kamatozású és törlesztőrészletű lakáshitel esetében a legkedvezőbbek akár 9 százalék alatti kamattal és 131-135 ezer forintos törlesztőrészlettel igényelhetők, miközben a drágább verzióknál a havi részlet akár 150-160 ezer forint is lehet.

Ugyanakkor mindig érdemes utánajárni az állami támogatásokra és támogatott hitelekre való jogosultságnak is, mivel ezek a konstrukciók segítséget jelentenek a lakásvásárlás során.

Fontos szempont az is, hogy a mostani kamatokkal felvett lakáshitelt a későbbiekben, amikor már alacsonyabbak lesznek a kamatok, ki is lehet váltani egy olcsóbb hitellel. A hitelkiváltással csökkenthetők a havi törlesztőrészletek is, ami – hosszabb távon – szintén hozzájárulhat az ingatlanvásárlásra fordítandó költségek mérsékléséhez.