Jelentősen csökkent a lakáshitelek iránt érdeklődők átlagéletkora az elmúlt években, ami részben magyarázható a fizetések emelkedésével, valamint az államilag támogatott konstrukciókkal: idén februárban a money.hu alkalmazásával számolók átlagos életkora 36 év volt, szemben a 2022 egészére vonatkozó 39 évvel, valamint a 2021-es és 2020-as 41 és 43 évvel.

„A lakáshiteles finanszírozás iránt érdeklődők átlagéletkorának csökkenésében szerepet játszhat, hogy évek óta jelentősen emelkedik a 20-29 éves és 30-39 éves korosztály nettó átlagkeresete. A múlt évben 287 ezer és 354 ezer forint volt, szemben a 2020-as 225 ezer, illetve 279 ezer forinttal. Vagyis azóta több mint 27 százalékkal emelkedett az átlagkereset ebben a két korosztályban” – idézi a szakportál Korponai Leventét, a cég vezetőjét. Közölte azt is, hogy az állami támogatások, így a babaváró és a csokos konstrukciók szintén hozzájárulhattak ahhoz, hogy a fiatalok egyre korábban vághassanak bele az ingatlanvásárlásba.

Mire elég az átlagos önerő Budapesten és a nagyvárosokban?

A hitelintézős adatokból kiderül az is, hogy az átlagos önerő a budapesti ingatlanok esetében az idén 18,5 millió forint volt, a fővároson kívüli lakásoknál pedig 13,7 millió forintot tett ki. „Ez a saját erő a fővárosban eladásra kínált használt lakások jelenlegi, átlagosan 56,5 millió forintos árának közel majdnem 33 százalékát fedezi. Igaz, Budapesten belül jelentősek az eltérések, számos városrészben, így például a XXI., a VIII. és a XXIII. kerületben 38-48 milliós az átlag, vagyis a 18,5 milliós önerő az ottani lakások akár 38-48 százalékára is elég lehet” – idézi a közlemény Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét.

A fővároson kívül a vármegyeszékhelyeken a használt lakások átlagos ára 37,9 millió forint, az önerő ezeknél 36 százalékos. „A különböző nagyvárosokat nézve látszik, hogy Salgótarjánban, Miskolcon és Békéscsabán a legkedvezőbb az arány, az önerő összege a lakásár 53-88 százalékát teszi ki. A másik véglet Debrecen, Veszprém és Győr, ezekben a városokban 25-29 százalékos az arány” – fogalmazott Balogh László. A szakember azt is elmondta: A vevőjelölteknek érdemes számolniuk azzal, hogy a mostani lakáspiaci helyzetben, a keresletcsökkenés és a kínálat bővülés eredményeként a korábbi évekhez képest jóval kedvezőbb alkupozícióban vannak. Így jelentős árengedménnyel is hozzájuthatnak egy-egy lakáshoz, aminek eredményeként az önerő is nagyobb arányt képviselhet a vételárban – áll a portál közleményében.