Erős forgalomesés mellett, de ismét növekedtek az árak 2023 első negyedében – derült ki a KSH, valamint az MNB legfrissebb lakáspiaci jelentéseiből.

Az idei első negyedévben sem állt meg a tavaly megindult keresletcsökkenés, a Központi Statisztika Hivatal (KSH) legfrissebb jelentése szerint

a lakáseladások száma 31 százalékkal volt csekélyebb az egy évvel korábbinál.

E visszaesés hasonló arányban érintette az új és a használt otthonok piacát is. Ugyanakkor a kialakult árak az előző negyedévi csökkenés után ismét növekedésnek indultak. Az átlagos, 2,5 százalékos drágulás nagyobb részét az újépítések adták (6 százalék), de a használtak is nominális növekedést értek el (1,9 százalék). Így éves összevetésben e két részpiacon 13,6, illetve 9 százalékos áremelkedést regisztrálhattak.

A lakásárak növekedése azonban így is – immár harmadik negyedéve – elmaradt a fogyasztói árak általános emelkedése mögött, s emiatt az ez év elejére kialakult reálárak már csak a két évvel ezelőtti szintet érték el.

Hiába drágul a vidék, még mindig Budapest a legdrágább

A fel- illetve leértékelődés területi különbségeiről a Magyar Nemzeti Bank (MNB) lakásárindexe ad adatokat. Az első negyedévben a vidéki városok átlagos nominális drágulása (4 százalék) meghaladta a budapestit (1,6 százalék), de az éves árdinamikát tekintve még így is kitartott a főváros előnye (9 és 10,1 százalék).

A legnagyobb növekedést a dél-alföldi városok érték el (14,7 százalék),

és közel ugyanannyit (13,5 százalék) drágultak a nyugat-dunántúliak is. Utóbbiak abban viszont egyedülállóak, hogy egyedül náluk növekedtek töretlenül negyedévről- negyedévre a lakásárak az elmúlt esztendőben. A leggyengébb éves felértékelődést (3,5 százalék) a közép-dunántúli városok érték el, amit az is magyarázhat, hogy a Balaton vonzereje , illetve a térség ipari beruházásai itt már korábban felfuttatták az árakat. (Ugyan az MNB statisztikája a közép-magyarországi városok esetében kifejezetten áresést jelez, a régióban még alacsony az adatok feldolgozottsága.)





Ma a piac határozottan más arcát mutatja a falvakban, mint a városokban. Míg az utóbbiakban ez év elején megtorpant a nominális árak csökkenése, addig a községekben már harmadik negyedéve folytatódik a lemorzsolódás. Így ott mára mintegy 5,6 százalékkal olcsóbb egy átlaglakás, mint volt egy esztendővel korábban. Lehetséges okként több tényezőt is említ Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője. Korábban a falusi CSOK erőteljes árfelhajtó tényező volt, ám tavaly elsősorban a családi házas területeket érte sokként a rezsiaggodalom. Azután hiába is volt enyhe a tél, az energetikailag kockázatos házakkal szembeni tartózkodás jórészt megmaradt. Az is szerepet játszhat az itt kialakult piaci helyzetben, hogy a vevők nagyobb árérzékenysége közvetlenebbül hathatott az eladókra, s így könnyebben is kényszerítette ki az árak mérséklését.





Az infláción is sok múlik





Ha az összkép ellentmondásos is, az áresés megtorpanása az első negyedévben azt is jelezheti, hogy talán túl van a piac a visszaesés mélypontján. Ugyanakkor Valkó Dávid szerint még igencsak korai lenne ezt kimondani. „Noha a nyár nyugodtabb időszak az ingatlanforgalmazásban, azok a körülmények, amelyek együttesen meghatározhatják az újraindulást, nagyon is mozgásban vannak.”

Ezek közé sorolja mindenekelőtt az infláció csökkenését, s azzal együtt azt, hogy mikorra mérséklődhetnek a hitelkamatok arra a 6-7 százalékos szintre, ami már megindíthatja a kereslet növekedését.