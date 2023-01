A múlt év utolsó heteiben meredeken csökkentek az európai piac szempontjából döntő hollandiai TTF határidős gáztőzsde árai, és az idei év eddigi részében is kitartott a korábban csak a háború előtt látott megawattonként 65-70 euró körüli gázár.

A jelenlegi nem versenypiaci, ugyanakkor a rezsicsökkentett mennyiség feletti fogyasztásra vonatkozó fogyasztói gázárat, amely a rezsicsökkentett ár több mint hétszerese, még nyáron, jóval magasabb piaci ár mellett állapították meg.

Árrobbanás és extraprofit

Kétségkívül akkor még, amint a grafikonon is látszik, felfelé tartott a piaci ár, és nem lehetett tudni, hogy meddig tart a folyamat, és főleg azt, hogy mennyire lesz tartós.

Az igazi dráma valóban augusztus végén bontakozott ki, amikor a gázár 350 euróig szaladt fel. Akkor csökkent le az európai orosz gázimport a most is jellemző alacsony szintre, és ennek pótlása pánikszerű vásárlásokat indított, a gáz árát az égig hajtva.

Gázár alakulása a TTF határidős tőzsdén (euró/megawattóra), egy év Kép: stooq.com

Az elképesztő ár persze a gázkitermelők fantáziáját világszerte megmozgatta, hisz ez ritkán látott extraprofit lehetőségével kecsegtetett. Az amerikai tőzsdei ár az európainak alig tizede volt ekkor, így csak annyi volt a feladat, hogy az amerikai gázt el kell juttatni Európába, és máris megvan a tízszeres haszon. Az eljuttatás azonban kezdetben nem volt egyszerű, a gáz nem volt korábban rugalmasan eljuttatható a kontinensek között, de ilyen óriási tételben nem is volt erre szükség.

LNG forradalom

Miután a gázt korábban csak vezetéken lehetett hatékonyan szállítani, és ez ugyan tengerek alatt is megvalósítható volt (lásd Északi Áramlat a Balti-tenger alatt), ám óceánok alatt máig sem született erre megoldás. Kialakítottak azonban egy másik módszert, ami kezdetben nehézkesnek tűnt, azonban ma már pont a mostani válság hatására egész bejáratott lett.

Ez a gáz cseppfolyósítása, azaz olyan alacsony hőmérsékletre hűtése, amikor folyékonnyá alakul, így térfogata töredéke lesz a gáz halmazállapotúnak. A folyadékot már remekül lehet erre a célra kialakított hatalmas tankerhajókon szállítani, persze az erős hűtést ott is folyamatosan biztosítani kell. Egyúttal meg kell valósítani a kiindulási kikötőnél a cseppfolyosítást, a fogadó partoknál pedig a visszafejtést.

Ez komoly infrastruktúrát igényel, ami értelemszerűen költséges is, ennek ellenére az elmúlt években már egyes útvonalokon jól működött, mint például Ausztrália és Japán között, de már az USA-ból is szállítottak cseppfolyósított (LNG) gázt Európába, csak nem volt nagy az igény az olcsó orosz gáz miatt.

A tavalyi háborús válsággal meredeken felszökő árak hatására lendületesen beindultak a fejlesztések: az amerikai kitermelők felpörögtek, az európai országok gőzerővel építették ki a fogadó terminálokat és a hozzájuk csatlakozó vezetékeket, majd pár hónap alatt akkora lett a kapacitás, és így az amerikai kínálat, hogy megindulhatott az erős árkiegyenlítődés.

Gyors alkalmazkodás

Egyúttal az európai fogyasztás is csökkent a magas árak miatt, emellett az európai kitermelők is növelik a kitermelést, és persze a világ más kitermelői is igyekeznek kihasználni a magasabb árat, mint például Katar, Nigéria vagy Marokkó. A csillagászati ár így

megteremtette az erős kínálatot, ami bőségesen kipótolja a kieső orosz gázt, és ez a kínálat, amíg az ár vonzó, vélhetően nem is fog visszaesni. Márpedig a mostani gázár még mindig négyszerese az amerikai tőzsdei árnak, így az ellátás biztosított,

és ennek alapján lehet alapja annak a reménynek, hogy idén már nem ismétlődik meg a tavalyi árrobbanás.

Hazai hatások

A csütörtöki kormányinfón megkérdeztük Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy mikor érezhetik az árcsökkenést azok a hazai fogyasztók, akik most rendkívül magas árat fizetnek, köztük esetleg olyan vállalkozások, amelyek kissé alacsonyabb ár mellett már kihúzhatnák a tél hátralévő részét.

Gulyás Gergely elmondta, hogy a kormány egyelőre pesszimistább elemzéseket kap a gázár lehetséges alakulását illetően, ezzel együtt folyamatosan vizsgálják, hogy az alacsonyabb ár hogyan érvényesíthető. A versenypiacon a hatás értelemszerűen már jelentkezhet azoknál a vállalkozásoknál, köztük nagyobb ipari üzemeknél, amelyek rugalmas, a piaci ármozgást követő szerződéssel rendelkeznek.

Közvetett könnyebbség

A kormány döntésétől függő árak, azaz a kedvezményben (rezsicsökkentésben) részesülő lakossági és kisvállalkozói fogyasztók által a kedvezményes mennyiség feletti rész ára egyelőre április 30-ig változatlan, az utána érvényes árat értelemszerűen a piaci irányzat erősen befolyásolja.

Az alacsonyabb ár mindazonáltal a gazdaság egészének is nagy könnyebbség, hisz lecsökken vagy akár meg is szűnik a fizetési mérleg tavaly igen magas hiánya, emellett a költségvetésre sokkal kisebb teher hárul, miután a kedvezményes fogyasztás támogatására értelemszerűen jóval kisebb összeget kell fordítani.