Csúcsidőszakban, óránként a mostanihoz képest átlagosan öttel több jármű közlekedik Buda és Pest között a felújítás alatt álló Lánchídon,

így a jelenleginél akár háromszázzal többen kelhetnek át a Dunán.

A fejlesztésnek köszönhetően a felújítás megkezdése előtti időszakhoz képest több mint 50 százalékkal növekszik a közösségi közlekedés kapacitása a Lánchídon – közölte a BKK.

Március végétől csúcsidőben sűrűbben jár majd a 105-ös busz, emellett a hónap végétől az akkor már a Naphegy tér és a Deák Ferenc tér között közlekedő 178-as busz is segíti a Duna két partja között utazókat. A 16-os és a 216-os buszok továbbra is a jelenleg is érvényben lévő menetend szerint indulnak majd – olvasható a közleményben.

Átadták a Lánchidat, de nem az autósoknak és a gyalogosoknak

Az útpálya december óta ismét a budapestieké, feltéve ha busszal, taxival, biciklivel vagy motorral érkeznek. Az autókról elvileg idén döntenek.

A felújítási munkálatokkal hangsúlyozottan nincsenek még készen, ez csupán az átadás-átvételi folyamat egyik közbenső állomása volt.

A rekonstrukció a járdák és a hídfőkben lévő aluljárók befejezésével, valamint a műemléki elemek felújításával folytatódik. A BKK ütemterve szerint gyalog majd csak a felújítás végeztével, várhatóan 2023 őszén lehet használni a hidat.