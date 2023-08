Ugyan még csak bő egy hét telt el a bolti fogyasztást célzottan serkentő intézkedés hatályba lépése óta, már érzékelhető a Napi.hu által megkérdezett elfogadóhelyek forgalmán, hogy augusztus elsejétől az élelmiszerüzletekben is lehet Szép-kártyával fizetni. Ismert: a kormány az év végéig döntött a belföldi turizmus motorjaként ismert cafetéria kiskereskedelmi felhasználásáról, egyúttal megemelte a munkáltatók által kedvezményesen adható juttatás összegét a jelenlegi 450 ezer forintról 650 ezerre.

Több nagy hazai és nemzetközi áruházláncnál, illetve országszerte számos kisebb, önálló boltban immár adott az élelmiszervásárlás lehetősége a Szép-kártyákkal, amely a várakozásoknak megfelelően a kezdettől élénkíti a lakossági fogyasztást. A kereskedők augusztus 20. után várják a nagyobb felfutást, de már sok helyütt tapasztalják az intézkedés kedvező hatását.

Lapunknak az áruházi dolgozók több láncnál jelezték: láthatóan egyre többeknél kerül elő a Szép-kártya a pénztári fizetésnél, a vásárlók az eddig eltelt időben átlagosan tízből két-három esetben használták élelmiszervásárlásra a plasztiklapot. A kasszásoknak feltűnt az is, hogy – mivel a Szép-kártya tulajdonosoknak nőtt a nagyáruházakban elkölthető jövedelme – fizetéskor a pihenőkártyás beszerzés mellett több más termék is a szalagra kerül.

– fogalmazott az egyik pénztáros.

A friss tapasztalatok szerint azokban a kisebb üzletekben is nőtt a kártyás forgalom, amelyek a járvány idején elrendelt, hasonló intézkedés alatt már csatlakoztak a beváltóhelyek köréhez, úgy a lakóhelyek közelében, ahogy a nyaralóhelyek környékén, például a Balatonnál.

„Beválni látszik a Szép-kártyák szélesebb felhasználhatóságáról hozott döntés: a láncoknál és a kisebb boltokban is azt mondják a munkavállalók, hogy a vásárlók kezdenek rászokni, egyre többször használják a napi fogyasztási cikkek beszerzésekor” – erősítette meg lapunknak Bubenkó Csaba, az Egyenlő.hu modern munkavállalói érdekképviselet elnöke.

Bubenkó Csaba hozzátette: még tart a nyaralási szezon, és az inflációs spórolás mellett idén sok család ment el úgy pihenni, hogy ha szállodára nem is futotta nekik, de egy magánszállásra, apartmanra igen.

„Szokássá vált ezen a nyáron, hogy a belföldi turisták kevesebb alkalommal fordultak meg az éttermekben, vagy nem minden nap vásároltak a parti büfében lángost, hot-dogot, hanem a közeli élelmiszerboltban vették meg az alapanyagokat, és szendvicset vittek a strandra, vagy a nyaralóban főztek. Ezek a családok immár több pénzből tudnak gazdálkodni az augusztusi nyaralás alatt is, akár vendéglőben étkeznek, akár boltban vásárolnak” – jegyezte meg.

Mint kiemelte, szakszervezetük támogatja a fogyasztásösztönző intézkedést és abban bíznak, hogy a várhatóan kedvező eredmények tükrében december végén meghosszabbítják a bolti beváltás lehetőségét.

Az elnök szerint az is fontos szempont több ezer család számára, hogy éppen jókor lépett életbe az intézkedés, mivel közeleg a tanévkezdés, amihez a boltokban jól jön a Szép-kártyás hozzájárulás:

„Szeptemberig nagyon sokaknak jelentős összegeket kell fordítania az iskolába készülő gyermekekre. Az új tanév előtti felkészülés épp eléggé megterheli a háztartások költségvetését, de a kártyával rendelkező munkavállalók az alapvető élelmiszerbeszerzések mellett szabadabban tudnak költeni az áruházakban a szükséges eszközökre is.”