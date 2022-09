Tízoldalas, összesen 284 tételt tartalmazó listát tett közzé Lázár János építési és beruházási miniszter megbízásából helyettese, Csepreghy Nándor – ezek azok a korábban tervezett állami beruházások, amelyekről “elhalasztásáról és átütemezéséről” eddig a kormány döntött. A miniszterhelyettes a DK-s Vadai Ágnes írásbeli kérdésére válaszolt, az ellenzéki politikus az után érdeklődött, hogy “Mely állami beruházások sorsa pecsételődött meg?”



A hvg.hu beszámolója szerint Lázár János miniszter kapta ugyanis meg azt a nem túl hálás feladatot Orbán Viktortól, hogy építési és beruházási miniszterként százmilliárd forintokat spórolva döntse el, mely állami beruházások nem valósulnak meg a pénzhiány miatt – legalábbis egyelőre. A Csepreghy-lista a már kormánydöntéssel is jóváhagyottan meg nem valósuló fejlesztéseket tartalmazza, azzal, hogy “eddig”, vagyis szeptember 19-ig ennyiről döntött a kabinet. Ez sem kevés, a listán majdnem 300 tétel szerepel.



A listát böngészve kiderül, hogy a kihúzott tételek jelentős része közlekedési infrastruktúraberuházás. Egyelőre nem valósul meg számos összekötő vagy elkerülő út, közútfelújítás vagy fejlesztés. Sok tervezett egészségügyi és sportlétesítmény-beruházás megvalósítását is a bizonytalan távoli jövőbe tolták, ahogy hiába várnak több településen is a korábban ígért iskolaépítésre. De közintézmények fejlesztése, meglévők energetikai rendszerének felújítása is elmarad.