Számos hazai nagybanknál akadoznak a szolgáltatások túlterhelés miatt - írja a portál. A túlterhelést részben az adó-visszatérítések miatt megnövekedett adatforgalom, részben az ügyfelek tömeges belépései okozták. Elsősorban a K&H, az OTP és az Erste ügyfelei panaszkodtak a portálnak. A K&H Bank rendszere már csütörtökön is akadozott.

A banki rendszerkapacitásokban eleve vannak sűrűsödések (minden hónap 5-e például ilyen nap, a legtöbb magyar cégnél ez a fizetések átlagos érkezése), de most a rendszerek hármas kockázattal találkoztak.

A nagy mennyiségű adattömeg, adó-visszatérítések, extranyugdíj nagyon koncentrált adatcsomagokban terhelték meg a rendszert. Az sms-értesítések után kifejezetten sokan próbáltak belépni a rendszerbe, és vagy csak ellenőrizni a friss összeget, vagy annak megérkezése után pénzügyi műveletet is kezdeményezni. A zavarok vélhetően hétfőig is eltarthatnak, mert az újabb adatcsomagok is beakadhatnak.

A MÁK nemcsak február 10-én délután utalt, hanem február 11-én reggel is.