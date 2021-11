Egy nemzeti kulturális intézménynek úgy kell működnie, ahogyan a Hagyományok Házának - méltatta az államtitkár az intézményt megalapító és most leköszönő főigazgató, Kelemen László húszéves vezetői tevékenységét.

Fekete Péter szerint az utódlás is példaértékűen zajlott, hiszen Kelemen László az elmúlt másfél évben megismertette a Hagyományok Háza működését Both Miklóssal, aki aztán a hivatalos főigazgatói pályázaton is elnyerte a kinevezést.

Both Miklós köszönetet mondott, amiért az elmúlt időszakban részleteiben megismerhette az intézményt és annak minden munkatársát; közölte továbbá: sok átalakítást tervez, de az elődje által képviselt értékek szellemében.

Fekete Péter az MTI kérdésére elmondta, hogy Kelemen László feladata a jövőben a Hagyományok Háza Hálózat kiépítése lesz Erdélyben az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány vezetőjeként. A leköszönő főigazgató két évtizedes munkáját méltatva kiemelte, hogy a Hagyományok Háza esetében egy 250 főt alkalmazó nemzeti kultúrstratégiai intézményről van szó, ahol a tudományos és gyűjteményi munka, a társulati lét, a művészeti produkciók létrehozása és a közművelődési feladatok ellátása egy házon belül jelenik meg.

Fekete Péter hangsúlyozta, nemcsak a Hagyományok Házának otthont adó Budai Vigadó felújítása és beüzemelése, hanem az országos Hagyományok Háza hálózat felépítése is Kelemen László nevéhez kötődik.

Both Miklós egy új generációt képvisel: tudományos kutatói háttérrel bíró, nemzetközi tapasztalatokat is szerzett, a népzenei területen bartóki és kodályi gyűjtőtapasztalattal bíró szakember, ugyanakkor friss, fiatalos, az újfajta kommunikáció tökéletes ismerője, a tradíciók megőrzése mellett a középiskolás generációt is megszólítani tudó, új vezető - szólt az új főigazgatóról Fekete Péter.