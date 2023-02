Február 15-ig lehet benyújtani a felvételi jelentkezéseket a hazai felsőoktatási intézmények 2023 szeptemberében induló képzéseire. A meghirdetett képzésekre egész pontosan február 15-én éjfélig lehet jelentkezni a felvi.hu E-felvételi menüpontjában: ekkor jár le a holnapon a felvételi kérelem rögzítésének és hitelesítésének határideje.

A felsőoktatási törvény értelmében a hallgatók szeptembertől változatlanul kétféle finanszírozási modellben nyerhetnek felvételt a felsőoktatásba: állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában. Ugyanakkor ez korántsem jelent végleges, kőbe vésett kategóriát a tanulmányok alatt.

Ha a magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató például nem felel meg a meghatározott feltételeknek, a felsőoktatási intézmény tanév végén köteles önköltséges képzésre átsorolni, helyükre pedig bekerülhetnek a legjobb teljesítményt elérő önköltséges hallgatók.

Éppen ezért nem árt, ha az államilag finanszírozott képzéseket megcélzó, és az oda felvételt nyerő diákok is pontosan tisztában vannak az aktuális képzési költségekkel, hogy az adott felsőoktatási intézményben mennyi pénzt kérnek el egy szemeszterért.

Ennek apropóján a Napi.hu összegyűjtötte a felvi.hu-ra feltöltött főiskolai, egyetemi adatok alapján, hogy mely felsőoktatási intézmények, és azon belül mely szakok önköltséges nappali képzései a legdrágábbak és a legolcsóbbak itthoni viszonylatban az állami finanszírozásról lecsúszó hallgatók számára.

Kezdjük is a leginkább zsebbenyúlós kategóriával, és a felső rekorderekkel!

Az alapítványi fenntartású Állatorvostudományi Egyetem állatorvosi képzésén önköltséges formában 1 450 000 forint egy félév, maga a képzés pedig, míg valakiből képzett, diplomás állatorvos lesz, csúszások nélkül 11 félév. Ha beszorozzuk a teljes képzés idejét a jelenlegi féléves tarifával: majdnem 16 millió forintot kell kifizetni. Az intézmény felsőoktatási tájékoztatójában azt azonban hozzátette: a szak önköltséges képzési formájánál Marek József Ösztöndíj vehető igénybe.

A Debreceni Egyetemen 1,3 millió forintot kérnek el szemeszterenként a 12 féléves általános orvosi képzésért. Ugyanott ugyanennyibe kerül a fogorvosi képzés is, amely azonban csak 10 féléves, így olcsóbb lehet, ha valaki az orvosi helyett Debrecenben a fogorvosi szakra jelentkezik. Annak szintén a zsebébe kell nyúlnia, aki Debrecenben szerezne gyógyszerészi végzettséges, ugyanis a 10 féléves képzésen 800 ezer forintba kerül egy-egy félév.

A Semmelweis Egyetemen Budapesten fillérre ugyanennyibe kerülnek az orvosi, a fogorvosi és a gyógyszerészi képzések, akárcsak Szegeden és Pécsett.

A következő, már valamivel alacsonyabb árkategóriát a Corvinus Egyetem egyes angol nyelvű képzései képviselik. A Corvinus fizetős képzései alapvetően három árkategóriában, az 550 ezres, a 700 ezres és a 900 ezres féléves mezőben mozognak. A legdrágább képzést például az alábbi szakok képviselik az önköltséges osztatlan nappali alapképzésben meghirdetett szakokon:

alkalmazott közgazdaságtan angol nyelven 900 000 forint/félév;

gazdálkodási és menedzsment angol nyelven: 900 000 forint/félév;

üzleti adattudomány angol nyelven: 900 000 forint.

A művészeti képzésekre jelentkezőknek szintén mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, ha nem csípnek meg maguknak államilag finanszírozott helyeket. Most csak a legdrágább művészeti képzésekből mutatunk egy-egy példát, mindez nem jelenti azt, hogy a most említett egyetemek, főiskolák összes nappali felsőoktatási képzését ilyen borsos áron kínálják.

Íme a rekorder hazai művészeti szakok:

Budapesti Metropolitan Egyetem (METU): animáció szak - 795 000 forint /félév;

METU: filmrendező, operatőr, forgatókönyvíró - 795 000 forint /félév;

METU: televíziós műsorkészítő - 750 ezer/félév;

Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) színházrendező képzése félévente 950 ezer forint;

az SZFE mozgóképes szakjai 800 ezer forintba kerülnek félévente;

a Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE) klasszikus balett szakirányán végzett tanulmányok magyarul 630 forintba kerülnek/félév, angolul pedig 750 ezer forint a félév ára;

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) félévente 800 ezer forintért kínálja többek között fizetős építőművészet, media design és fotográfia szakjait;

a Magyar Képzőművészeti Egyetemen (MKE) félévente 950 ezer forintba kerül, ha valaki restaurátor, festő-vagy grafikusművész szeretne lenni.

Bőven akad képzés 200 ezer alatt is

A legtöbb elérhető alapképzés önköltsége egy félévre 200 ezer és 400 ezer forint között mozog. Az önköltséges főiskolai képzések között ugyanakkor ennél jóval „olcsóbbakat” is találunk: 200 ezer forint alatt elsősorban azok a képzések érhetők el, amelyek:

kevésbé népszerűek, esetleg kevés a jelentkező;

a képzést nyújtó intézmény kevésbé ismert, vagy a képzés egy kisebb városban van.

Nemcsak egy adott szak népszerűsítéséhez lehet alkalmas eszköz az alacsonyabb tandíj: a kisebb városokban található, kevésbé felkapott vidéki intézményekben is jóval alacsonyabbak lehetnek a tandíjak, mint a népszerű, patinás felsőoktatási intézményekben. Több kisebb főiskola például a népszerű képzések alacsony árával hirdeti magát. A divatos szakok, például

a kommunikáció és médiatudomány alapképzés vagy a gazdasági és menedzsment képzés féléves önköltségében akár 100-150 ezer forint is lehet a különbség, vagy még annál is több, attól függően, hogy hová jelentkezünk.

A speciális képzést nyújtó intézmények önköltsége nemcsak az átlagosnál jóval magasabb lehet, de jóval alacsonyabb is, itt szintén az számít, mennyire népszerű a képzés. Ide tartoznak például a hittudományok, egyházi intézmények által indított főiskolai képzések.

Az is jellemző az alacsonyabb önköltség mellett elvégezhető képzésekre, hogy kevés a jelentkező, ezért elegendő lehet a felvételhez az alacsony pontszám is. Sok kevésbé népszerű önköltséges képzés el sem indul, vagy a pótfelvételi eljárásban is meghirdetik.

A legalacsonyabb önköltséggel meghirdetett szakok közül néhány példa:

óvodapedagógus alapképzés 160 000 forint/félév;

teológia alapképzés: 100 000 forint/félév;

vaisnava jógamester: 170 000 forint/félév.

Jelentős lehet a különbség az intézmények között az önköltséges képzés árában. Erre is vannak példák.

Kommunikáció és médiatudomány alapképzés:

Eötvös Lóránd Tudományegyetem: 300 000/félév;

Milton Friedman Egyetem: 275 000 forint/félév;

Miskolci Egyetem: 250 000 forint/félév;

Dunaújvárosi Főiskola: 195 000/félév.

Gazdálkodási és menedzsment alapképzés:

Eötvös Lóránd Tudományegyetem: 350 000/félév;

Milton Friedman Egyetem: 295 000 forint/félév;

Miskolci Egyetem: 225 000 forint/félév;

Gál Ferenc Egyetem (Békéscsaba): 190 000/félév.