Érdemes körülnézni a közeli országok fővárosaiban is, ha a lehető legolcsóbb repülőjegyet keressük: már tavaly és tavalyelőtt is voltak kedvezőbb ajánlatok a Bécsből és Szlovákiából induló gépekre, ám a különbségek most váltak igazán kirívóvá. Közel száz ajánlat közül szinte nincs olyan úti cél, ahová ne lenne jóval gazdaságosabb Bécsből indulni Budapest helyett – számolt be a Pénzcentrum.

18 olasz városba olcsóbb a repülőút az osztrák fővárosból, sőt Velencébe a budapesti ár feléért juthatunk el. Aki esetleg Spanyolországba, Londonba vagy Párizsba vágyik, szintén jól teszi, ha Bécsben száll repülőre, ugyanis a legtöbb esetben még az osztrák reptérre való kiutazás költségeivel együtt is megéri ilyen formában útra kelni.

Kiken is csattan valójában az extraprofitadó?

A légitársaságok sosem rejtették véka alá a szándékukat, miszerint az utasaikat fogják terhelni a rájuk kiszabott extraprofitadó miatt, és a kormányzat – ígéretei ellenére – ezt nem akadályozta meg. Habár a légitársaságok is jelentősen megsínylették a Covid-járványt, és más országokban inkább a jegyárak csökkentésével próbálták utazásra bírni az embereket, itthon máshogy döntöttek.

A februári kormányrendelettel módosították az extraprofitadók, így a légitársaságok hozzájárulásának feltételeit is: magasabb kibocsátási értékű légi járművek esetén magasabb a fizetendő adó, míg az alacsonyabb kibocsátású gépek esetén csökken a hozzájárulás mértéke. Ennek okán több légitársaság szerez be környezetkímélőbb eszközöket – ezt megerősítette Robert Carrey, a Wizz Air elnöke is.

Minél hamarabb foglalunk repjegyet, az annál olcsóbb. Legalábbis így kéne működnie a légitársaságok által használt yield árképzésnek, de sok esetben ez mégsem így működik, ebből fakadóan az utazónak egyáltalán nincsen befolyása a repülőjegyek árképzésének bonyolult folyamatai felett. Mindenesetre, ha spórólni szeretnénk a jegyárakon, és kutatjuk a jó ajánlatokat, érdemes lesz ránézni a bécsi és a pozsonyi reptérről induló járatok áraira.

(Fogarasi Kitti)