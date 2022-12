A tavalyi karácsonyhoz hasonlóan hódít a retró a használtpiacon, igaz sokat változott a vaterázók érdeklődése.

Imádjuk még a lemezjátszókat, a Star Wars-tematikájú termékeket, valamint a karácsonyi pulcsikat is, amelyek idén bekerültek a legtöbbször beírt keresések közé - derül ki a Vatera statisztikáiból. Ha a teljes éves keresési toplistát keressük - nyilván nem függetlenül a kedvezőtlen gazdasági helyzettől -

két új keresőszó jutott be a toplistára: az arany és a cserépkályha

Ahogy tavaly, úgy idén is sokan keresnek diavetítő-t, gombfoci-készletet, műfenyő-t is de a tablet-ek és a retro Commodore számítógépekre is sokan kerestek rá, és hiába a zimankó, a kerékpár is népszerű keresőszó.

Tarol a matchbox és a Lego

A játékokon belül a Matchbox és a LEGO a legnépszerűbb termékek a Vaterán: az idei forgalmi adatok alapján idén a szentestét megelőző hétig bezárólag mindkét kategória mintegy tíz százalékkal nagyobb forgalmat generált, mint tavaly ilyenkor.

Egy tipikus vaterázó 2022-ben 4 ezer forint körüli összegért rendelt LEGO-t, és elsősorban a figurákat, tematikus karaktereket tartalmazó szetteket vásárolták idén a legtöbben. A legkomolyabb pénzekért pedig idén a felnőtteknek szánt autókat, épületeket és popkulturális ikonokat - így a Millenium Falcon-t ábrázoló, valamint ritka vintage készletek találtak gazdára, amelyekért több százezer forintot is hajlandók voltak kifizetni a vevők.

Matchboxot egy átlagos vaterázó 3600 forintért vásárolt idén, ezek közül a legmagasabb átlagáron a Convoy-sorozat darabjai keltek el.

Az idei rekorder egy négymillió forintos Matchbox-gyűjtemény volt

de több tízezer forintot érhetnek egy-egy ritkaságnak számító modell jó állapotú, esetleg bontatlan példányai is.

Egy Honvéd-Dózsa rangadó is összejöhet

Idén ezres nagyságrendben találtak gazdára a gombfoci-készletek - átlagosan 8 ezer forintos áron, ezzel a csocsót is letaszította a trónról.

Idén a rekordernek egy 1963-as kiadású Honvéd-gombfocicsapat számít, ami több mint 170 ezer forintért talált gazdára

- őt pedig szorosan követi egy három évvel korábbi Újpesti Dózsa-szett közel 168 ezer forintért.

Ilyenkor vásárolják a legtöbb diavetítőt és diafilmet is a használtbörzén: egyértelműen a hetvenes-nyolcvanas években gyártott vetítőgépek működőképes példányai a legnépszerűbbek - amelyek közül tízből kilenc használt - és tipikusan 5-6 ezer forint közötti összegért talál gazdára.

A társasjátékok viszont egész évben jól fogynak, ezeket is átlagosan 5 ezer forintért vásárolja egy tipikus vevő. Külön alkategóriában lehet elérni a régi kiadású játékokat, amelyek közül idén a legdrágábban egy 1994-es, limitált kiadási Star Wars tematikájú sakk-készlet kelt el - 215 ezer forintért, de az élmezőnyben egy 1986-os gyártású sakkszámítógép, illetve a pénzügyi befektetések mikéntjét oktató Cashflow 101 és 202 magyar társasjátékok is megtalálhatók - ezek egyaránt 100 ezer forint feletti áron keltek el.