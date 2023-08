Magyar vagy külföldi zenét hallgatnak többet a magyarok? Kik a legnépszerűbb nemzetközi és magyar előadók a digitális streamingplatformokon itthon és külföldön, melyek a leghallgatottabb dalok globálisan és Magyarországon? A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) által készített kutatás elsőként ad átfogó képet a magyarországi digitális zenefogyasztás legfontosabb trendjeiről.

Az onlineplatformok.hu oldalán közzétett tanulmányban a kutatók a Spotify-ról és a YouTube-ról letöltött, a 2019. február 7-i és 2023. március 2-ai közötti heti top100 dalt tartalmazó listák – a globális és magyar listák, illetve a közép-kelet európai és nagyobb magyar diaszpórával rendelkező országok listái – elemzéseire alapozva tettek megállapításokat. E szerint

a Spotify-on 2022 második negyedévétől kezdve több magyar zenét streameltek a hallgatók, mint külföldit. A YouTube-on pedig az egész vizsgált időszakban a magyar lejátszási mennyiségekből volt több a magyar listákon.

A vizsgált időszakban az összes lejátszási mennyiség alapján összeállított top20 leghallgatottabb előadó listája a YouTube-on kizárólag magyar előadókból állt össze. Bár a magyar számok kiugróak, maga a tendencia nem magyar sajátosság, illeszkedik az úgynevezett glokalizáció, azaz helyi digitális tartalmak felé fordulás trendjéhez.

A zenék terjedésében ma már meghatározó a vizuális média és a platformközi interakciók. A jelenleg legfontosabb ilyen platform a TikTok, ami ugyan elsődlegesen nem zenei felület, de a zenei tartalmak ott befutott karrierje rendkívül nagy hatással van a két vezető zenei platformon való hallgatottságára. Az úgynevezett TikTok-trendekre azért érdemes figyelni, mert egyre több esetben éppen az áll egy dal vagy előadó – a két vezető zenei platformon való – felívelése mögött, hogy a tiktokos közönség felkapja a dal egy részletét, majd ezt követően az egész dalt meghallgatni kívánók a Spotify-ra vagy a YouTube-ra mennek tovább.

Azahriah a legtöbbet streamelt előadó

A legnépszerűbb előadó Magyarországon a 21 éves Azahriah néven zenélő énekes-dalszerző, Baukó Attila. A Magyarországon legtöbbet streamelt magyar előadó nem azonos az összességében (azaz Magyarországon kívül is) legtöbbet streamelt magyar előadóval. Ez az előadó Nateki, akinek a valódi személyazonossága nem ismert, de legnépszerűbb száma, a PLAYAMANÉ-val közös „Midnight” a Spotify-on eddig (2023 júniusáig) több mint 170 millió streamet halmozott fel, valamint a YouTube-on 43 millió megtekintést. Nateki havi hallgatóinak száma a Spotify-on meghaladja a 3,6 milliót.

Azahriah Kép: Facebook

A legtöbbet streamelt „külföldi” előadó a YouTube-on az erdélyi Bagossy Brothers Company zenekar.

Ez a zenekar nemcsak azzal lóg ki a top előadók sorából, hogy nem hiphopot, hanem a jelenlegi trendek szerint a fősodorból kiszoruló pop-rockot játszik, hanem azzal is, hogy nem magyarországi, hanem erdélyi előadó. A zenekar főleg a YouTube-on vált nagyon népszerűvé a vizsgált időszakban. Bár az „Olyan ő” című számuk kivételesen nagy karriert futott be, korántsem egyszámos zenekarról beszélünk: hiszen abban is rekorderek, hogy nem magyarországiként a legtöbb, összesen 22 egyedi dallal kerültek fel a listákra.