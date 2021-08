Alapjaiban kezd átalakulni az, ahogyan az emberek vásárolnak, ebben pedig az elmúlt év és a koronavírus-járvány jelentős szerepet jutott. A Today.com cikke szerint például az amerikai piacon is egyre többen hagyatkoznak a házhoz szállításra, így pedig a cégeknek is fejleszteniük kell, hogy tartani tudják a lépést.

800 robot, 400 ember

Az Egyesült Államokban például az Instacart, a FreshDirect vagy az Amazon egészen az ajtókig viszi a bevásárlást, és a hagyományos boltoknak is lépniük kellett. Az élelmiszer-házhozszállításból származó forgalom 380 százalékkal nőtt, a járvány előtti félmilliárd dollárról 2,4 milliárd dollárra májusban. Hogy lépést tartson a kereslettel, a Kroger, az ország legnagyobb élelmiszerlánca, például csúcstechnológiás elosztóközpontokat épít országszerte. Az Ohio államban található „The Hive” névre hallgató központban például 800 robot dolgozik, és naponta akár 20 ezer online rendelést csomagolnak össze azoknak a vásárlóknak, akik a központ 90 mérföldes körzeten belül vannak.

Matthew Davis, a létesítmény igazgatója szerint a raktárban 21 szinten vannak a raklapok, a robotok pedig 5 és 10 perc alatt tudják átlagosan összepakolni egy család teljes rendelését. A robotok mellett 400 ember is dolgozik a raktárban. A robotok összeszedik a termékeket, az embereket pedig rendelések szerint rendezik össze őket. A rendeléseket pedig autók mellett már drónok is szállítják a még közelebb élők számára.

Drónos csomag fejfájás ellen

Drónos kiszállításra speciális csomagokat lehet rendelni, például fejfájáscsomagot, amely gyógyszert és sportitalt tartalmaz, de lehet kérni otthoni filmezéshez popcornt és üdítőt is. A megrendelt termékek összesen maximum 2,2 kilót nyomhatnak. Drónokat a Kroger mellett az Amazon is bevetett már a kiszállításban.

A Krogernél egyébként nemcsak a házhoz szállítást, de a bolti vásárlást is megreformálnák. Okos bevásárlókocsik segítik a vásárlást ugyanis a Kroger üzleteiben: a kocsihoz szkenner és mérleg is tartozik, így a vásárlás közben lehet lemérni és beszkennelni a termékeket, az okos kijelző a megvásárolt termékekhez kapcsolódó egyéb árukat is ajánl. A vásárlás végén a kassza helyett a bevásárlókocsin lehet fizetni.

Gondot is okozhat az automatizáció

A logisztikában egyre nagyobb szerepet kapó automatizáció a felpörgött tempó miatt komoly gondokat is okozhat, például, ha meghibásodik a rendszer egy-egy logisztikai központban.

Ez történt legutóbb az élelmiszer-házhozszállítással foglalkozó cégnél, az Ocadónál is, ahol több napos kiesést okozott például egy online mikor egy robot meghibásodása miatt tűz ütött ki a Financial Times cikke szerint. A cég délkelet-londoni hatalmas, automatizált raktárában ez az elmúlt három évben a második nagyobb tűzeset. Ezt három robot összeütközése okozta. Clive Black, a Shore Capital kiskereskedelmi elemzője szerint az Ocado példája figyelmeztetés az online kiskereskedőknek. Mivel a siker nagy része múlik a raktárakon és azok elérhetőségén, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezek nagyon ellenállóak legyenek.