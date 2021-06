Az egyik legnagyobb probléma jelenleg a bodzatermesztőknél van, mert teljes virágzásban vannak a bodzák és a levéltetvek is károsítanak a növényeken. A betakarítást (és annak tisztaságát) is veszélyezteti a fekete levéltetű-kolóniák sokasága - írja az agroforum.hu. A kertekben a rózsák friss hajtásain és bimbóin is ezrével telepedtek meg a levéltetvek, ahogyan a mályvacserjéken és más intenzíven növekedő dísznövényeken is megjelentek.

A legtöbb esetben a dísznövényeket a legkönnyebb megvédeni a levéltetvek ellen, mert egyrészt a növényvédelmi lépték kisebb, mint egy egybefüggő ültetvény esetében, másfelől sokkal több opció van a növényvédelemre, mert kevésbé kell odafigyelni a szüretelési időkre és az élelmezési várakozási időre - írja a szakportál.

QP | Quality Placement

A levéltetvek mellett viszont fontos megfigyelni, hogy a növények körül mekkora a hangyák jelenléte is. A levéltetvek a „hangyák tehenei” nevet is viselik, ami nem véletlen, a nagy levéltetű-fertőzéshez sokszor tetemes hangyamennyiség is társul.

Mit tehetünk növényvédelemként?

Ha nem kell figyelni a szüret idejét, akkor több megoldás van a növényvédelemre. Aki nem a bio irányvonalat képviseli, vagy az integrált szemléletű növényvédelem híve, annak a szuperszelektív szerek közül flonikamid hatóanyag kifejezetten a levéltetvek ellen hatékony, így akár nagy fertőzés esetén is alkalmazható és a hasznos rovarokat sem bántja - írja az Agrofórum.

A bio megoldások között használható a neem olaj, az illóolajok közül a levendula, a teafa vagy akár a citronella (Cymbopogon) illóolaja. Levéltetvek ellen javasolható a vízben oldott szódabikarbóna vagy a csalánfőzet, de ez utóbbi főleg friss csalán ázalékaként működik, a szárított gyógyteákból készült teával kevésbé hatékony - véli a cikk írója.